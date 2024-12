VELIKO PRIZNANJE NIKOL KIDMAN: Htela sam da odustanem od glume kad sam rodila prvu kćerku

AMERIČKA glumica Nikol Kidman priznala je da je htela da odustane od glumačke karijere 2008. godine nakon što je rodila svoju prvu kćerku Sandej, koju je dobila u braku s muzičarem Kitom Urbanom.

- Tad sam rekla da sam gotova s glumom, ali moja majka je rekla:,,Ne bih se potpuno predala. Ostavi mogućnosti otvorene. Samo me slušaj. Nastavi napred. Ne kažem da to moraš da radiš na nivou na kojoj si to radila do sada, ali ne bih od toga potpuno odustala" - ispričala je 57-godišnja glumica, koja je na kraju poslušala savet svoje majke.

Tri godine nakon toga dobila je treću nominaciju za Oskaraa za glavnu ulogu u filmu Zečja rupa.

To je došlo od žene iz generacije koja nije imala prilike koje sam ja imala, a koje je pomogla stvoriti za svoje kćeri. Dakle, to je verovatno nešto što je želela imati kad je bila mala - dodala je Kidman za NBC News.

Majka Džanel bila je velika podrška Nikol u karijeri. Preminula je u septembru ove godine kad je Kidman bila u Veneciji kako bi preuzela nagradu za najbolju glumicu na Filmskom festivalu, zahvaljujući ulozi u trileru Babygirl. Glumica je hitno otputovala kući, a umesto nje, nagradu je preuzela rediteljka filma, Halina Reijn, koja je pročitala njenu izjavu.

- U šoku sam i moram ići svojoj porodici, ali ova nagrada je za nju, ona me oblikovala, ona me vodila, ona me stvorila. Izuzetno sam zahvalna što mogu svima vama izgovoriti njezino ime kroz Halinu. Sudar života i umjetnosti je težak, a moje srce je slomljeno. Volimo vas sve - napisala je Nikol.

Kidman je postala poznata 1989. kada je snimila film Dani groma s Tomom Kruzom, a proslavila je uloga Suzan Ston Moreto u filmu Žena za koju se umire iz 1995. godine. Nikol je pet puta bila nominovana za Oskara, a uloga engleske književnice Virdžinije Vulf u filmu Sati donela joj je Oskara za najbolju glumicu.

