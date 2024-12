ULAZNICE ZA GUNS N’ ROSES U BEOGRADU OD DANAS U PRODAJI!

VEST da čuveni bend stiže na Ušće 18. jula 2025 i dalje je glavna tema u medijima

foto: Guns N' Roses

Beograd će 18. jula naredne godine ugostiti jedan od najvećih rok sastava ikada, legendarne Guns N’ Roses – potvrđeno je u ponedeljak, nakon mnogobrojnih spekulacija. Vest o njihovom dolasku uzdrmala je čitav region, a danas je i zvanično počela prodaja ulaznica za rok spektakl 2025!

Ulaznice se mogu kupiti putem sajta efinity.rs, besplatne aplikacije eFinity, u TC Rajićeva (I sprat), na blagajnama Sava Centra, Beogradske Arene i Doma omladine Beograda, kao i na više od 1000 Moj kiosk objekata širom zemlje. S obzirom na ogromno interesovanje, organizatori Skymusic i Live Nation preporučuju fanovima da požure sa kupovinom i iste obezbede na vreme.

Kako je najavljeno, koncert predstavlja poseban trenutak za sve fanove, budući da će po prvi put u Beogradu moći zajedno da vide dve ključne figure benda: Slash-a i Axl Rose-a zajedno na bini. Na sceni će im se pridružiti i specijalni gosti, hip-hop ikone Public Enemy, koji su od strane prestižnog The Rolling Stone časopisa rangirani na 45. mestu na listi 100 najvećih izvođača svih vremena.

foto: Guns N' Roses

Guns N’ Roses, globalno priznati kao jedan od najvećih rok bendova svih vremena, od osnivanja 1985. godine redefinišu žanr svojom neponovljivom energijom i beskompromisnim zvukom. Albumi poput Appetite for Destruction, Use Your Illusion I i Use Your Illusion II i hitovi kao što su You Could Be Mine, Sweet Child O’ Mine, November Rain, Paradise City i mnogi drugi postali su deo rokenrol istorije i nezaobilazna lektira za generacije fanova širom sveta.

Beogradski koncert je deo njihove turneje za 2025. godinu pod nazivom „Because what you want & what you get are two completely different things“ koja startuje 23. maja 2025. i obuhvata ukupno 24 grada.