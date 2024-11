TOTALNI KOLAPS: Pevačica zaustavila saobraćaj i izavala višesatnu kolovoznu pauzu (FOTO/VIDEO)

MARINA KOZIĆ snimila je spot za pesmu "Gde je bila ljubav", pa budući da su neki kadrovi snimani na ulicama Beograda, njena ekipa je morala da zaustavi saobračaj, ali joj to niko nije zamerio.

Foto: Irina Duplevskaya

Ono što je interesantno jeste i da muziku i tekst potpisuje tvorac brojnih hitova Bane Opačić , a mlada pevačica ističe i kako je došlo do saradnje. Foto: Irina Duplevskaya - Javila sam se Banetu i objasnila kakvu pesmu želim, a on mi je za par dana poslao da čujem. Odmah sam znala da će naći ova numera da nađe put do publike - istakla je Marina za "Večernje novosti" i objasnila kako je proteklo snimanje spota:

- Snimali smo na više lokacija, a scenu u belom kompletu smo naknadno posle mesec dana radili. Kada je spot bio gotov meni je još nešto falilo pa sam pozvala ekipu i opet smo snimili tu jednu scenu. Sada sam prezadovoljma, a vidim i po reakcijama publike da su i oni odusevljeni što je i najbitnije - zaključila nam je mlada pevačica.

Inače, Marina Kozić će i u narednoj godini nastaviti rad na novim pesmama koje potpisuje Bane Opačićem, jer ne želi da se njihova saradnja završi samo na jednoj numeri.