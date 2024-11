U SVAKOJ NUMERI SAM POMALO JA: Maya Berović o jubilarnom albumu, reakcijama i novim izazovima (FOTO/VIDEO)

REGIONALNA muzička zvezda Maja Berović vratila se se na velika vrata u diskografskom smislu, sa prvim delom novog jubilarnog 10. studijskog albuma "X".

Tim povodom Maja je juče upriličila specijalno druženje sa predstavnicima medija, među kojima je bila i naša ekipa "Večernjih novosti", na mestu, u kazinu gde je snimala spot za duetsku pesmu "Osam milijarde" sa Sašom Matićem.

Za poseban dan, Maja je izabrala crvenu kombinaciju, tačnije mini suknju od latkesa i gornji deo sa velikim naramenicama.

Novim albumom muzička zvezda je pomerila granice i u muzičkom, ali i u vizulnom smislu.

- Na prvom delu albuma “X” izlašlo je 5 pesama, a isto toliko treba da izađe i na drugom, početkom naredne godine. Svaka pesma je drugačija i svaka je priča za sebe. Mislim da će svaka pomalo da podseti na neki od mojih ranijih perioda, a opet su sve toliko drugačije od svega - istakla je Maja za "Novosti", pa dodala da se nada da će publika razumeti pokruku koju im šalje kroz svoje nove pesme:

- Upravo tako. Album “X” su sve Maje do sada, a opet je to i neka nova Maja. Najava je oduševila publiku i ponosna sam na to što smo napravili, jer smo zaista uspeli da prenesemo poruku ljudima i učiniti da razumeju ono što smo želeli poručiti. Ponosna sam na sve u svojoj karijeri do sada, na svaku Maju i svaki period.

Saša Matić je za naš list istakao da mu se duetska pesma "Osam milijardi" dopala na prvu loptu.

- Maja je sjajna. Zadovoljstvo je imati Maju prvo kao prijatelja, a onda i kao saradnika. Drago mi je što smo ostvarili saradnju. Ponosan sam na to - rekao je on, pa otkrio kako je reagovao kada je prvi put čuo pomenutu numeru:

- Pesma mi se dopala na prvo slušanje, ali ja kad slušam pesmu, vodim računa i o tekstu i o melodiji. Kada sam shvatio da se to sve sklopilo kako treba... Najveći sud su klinci, deca. Ako oni odreaguju, onda je to-to, a oni su odreagovali na prvu.

Posle samo tri sata od izlaska albuma 15. novembra, Maja je uspela da obori rekorde kada je u pitanju čuveni trending, jer su pesme za samo tadašnjih 180 minuta ušle na listu najslušanijih i to u svim zemljama u regionu.

Pored Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Maja je u rekordnom roku sa novim pesmama ušla i u trending u Austriji.

U okviru prvog dela albuma „X“ nalaze se pet novi pesama: „Laju kuje“, „Osam milijardi“ - duet sa Sašom Matićem, „Save driver“, „Duvav“ i „Bez sam komentara“.