NIJE U STANJU ZA POSETE, INTUBIRAN JE: Bora Đorđević loše, lekari dozvolili pristup samo njegovoj ženi i još jednoj osobi

BORA Đorđević pre nekoliko dana je intubiran i nalazi se na posebnom odeljenju zbog čega su posete strogo zabranjene.

Ipak, njegovoj ženi Dubravki posete nisu zabranjene niti su ograničene, ona zbog njegovog stanja ima odobrenje da s njim bude čitav dan.

- Tamo su posete strogo zabranjene, a i on nije u stanju za posete, intubiran je. Međutim, ženi su dozvolili da kod njega ode kad kod poželi i ostane koliko želi - rekao je izvor.

Osim nje, njega ima pravo da dnevno poseti još jedna osoba, ali samo na sat vremena.

Podsetimo, Borin kolega Đorđe David oglasio se nakon što je čuo da je roker u lošem zdravstvenom stanju.

- Bora je večan sa svim onim što je uradio u svom životu. On će uvek biti prisutan i među novim i među starim generacijama. On je meni osoba za radovanje, ali ljudski vek ima trajanje. Žao mi je što je to muka, jer mislim da on, kao osoba koja je vaspitavala generacije, nije zaslužio da se muči. On je među pet mojih mentora, on je bio najhrabriji, davao mi je najviše i podrške i kritika - izjavio je Đorđe David u emisiji "Premijera vikend specijal".

