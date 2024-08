"PISALI SMO PESME NA SALVETAMA" Baja Mali Knindža o druženju sa Borom Čorbom - Popili smo tone alkohola

PEVAČ Baja Mali Knindža devedesetih godina često se družio sa rokerom Borom Đorđevićem.

Foto: Instagram/bajamaliknindza_official

- Svaku pobedu i poraz tokom rata devedesetih beležio sam u pesmama. U to vreme sam se družio sa Borom Čorbom. Pisali smo pesme na salvetama po kafanama, popili smo tone alkohola. Voleo sam pivo, a Bori je od jake loze stradala jetra, srećom, uspeo je to da sredi. Pili smo kod Toze Grka na Tašu, to su bili dani. Kažemo da nećemo da se napijemo, uzmemo vino roze, pa se "ubijemo" od rozea - prisetio se svojevremno Baja Mali Knindža u intervjuu za "Hit".

Rok muzičar i pesnik Bora Đorđević, koji se već desetak dana nalazi u Kliničko-bolničkom centru u Ljubljani, zbog komplikacija uzrokovanih hronično opstruktivnom bolešću pluća (HOBP), vodi najtežu bitku u životu.

Kao što je uvek važio za velikog borca, pevač rok grupe "Riblja čorba" ne predaje se ni sada. Bora je u subotu intubiran i priključen na respirator, ali borba lekara se nastavlja danonoćno.