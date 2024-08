MAŠTAO SAM DA SE BAVIM TIME: Dragan Kojić Keba iznenadio priznanjem kojom profesijom bi se bavio da nije muzičar

DRAGAN KOJIĆ KEBA poznat je svojoj uspešnoj muzičkoj karijeri, a jednom prilikom iznenadio je javnost otkrivajući poslove koje bi izabrao da se ne bavi pevanjem.

Foto: Nikola Skenderija

Mnogi nikada ne bi pomislili da Keba ima želju da se bavi poslovima koje je naveo.

–I da se ne bavim ovom profesijom, da nisam taj što jesam, Bog me je odredio da budem to i to sam od kako znam za sebe i tako će uvek da bude. Da se ne bavim ovom profesijom, da sam doktor što sam voleo da budem, ali na neki način sam doktor za dušu što se muzike tiče ili profesor, to sam isto maštao da budem. Maštao sam da budem vozač lokomotive, voza, svašta nešto – rekao je Keba tada.

Foto: Nikola Skenderija

Podsetimo, mnogi mladi pevači sada snimaju kavere starijih hitova, te je Keba prokomentarisao šta misli o tome, ističući jedan iskren savet.

-Nemam ništa protiv, ali moj je jedan savet. Pre svega, lepo je vratiti neke pesme, naravno uz dužno poštovanje autora pesme i tako dalje, nemam ništa protiv toga. Ali, poručujem mlađim kolegama, strpljenje je majka uspeha. Hrabrost nije samo snimiti kaver i da li ti to leži ili ne. Ja volim kad neko otpeva moju pesmu, da je stvarno kako treba – zaključio je Keba.

(GRAND)