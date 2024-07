SIMFONIJA BARŠUNASTOG GLASA: Zdravko Čolić oduševio više od 10.000 posetilaca na završnoj večeri Arsenal festa u Kragujevcu

NA spektakularan način je završeno 14. izdanje Arsenal festa u prostoru Kneže­vog arsenala u Kragujevcu.

Foto Live Production

Poslednje, treće, još pre dve i po nedelje raspro­dato veče, obeležio je veličanstven kon­cert regionalne zvezde Zdravka Čolića sa sim­fonijskim orkestrom, prvi njegov takve vrste u Srbiji, saopštili su organizatori koncerta.

Procenjuje se da je bilo više od 10.000 poseti­laca.

Magični Čola je na glavnoj sceni nastu­pio uz instrumentalne soliste novosadskog Big benda i orkestra opere SNP Novi Sad, pod diri­gentskom palicom Fedora Vrtačnika. U čak dva sata i 40 minuta sačinjen je repertoarski izbalansi­ran, i ovakvom zvuku pot­puno prilagođen program od 33 hita iz Zdravkove prebogate karijere, uz iz­vanrednu reakciju publi­ke i potpuno predavanje ovakvim, osveženim aran­žmanima.

Čarolija je, posle im­presivnog instrumental­nog uvoda, krenula od blo­ka hitova iz sedamdesetih ("Produži dalje", "Sinoć nisi bila tu", "Gori va­tra"), da bi se nastavilo uz "Čija je ono zvijezda", "Živiš u oblacima"... Zdravko je mnoge ostavio bez daha izuzetno visokim kvalitetom interpreta­cije, povremeno spektaku­larno odlazeći u visine ("Jedna zima sa Kristi­nom") i pokazujući da mu godine ne mogu ništa.

Pevalo se i igralo bez ikakvih kočnica, cveće je stizalo na binu... Arse­nal je postao pravo grotlo emocija, dok su se nizale "Loše vino", "Ljubav je sa­mo riječ", "Svadbarskim sokakom", "Tebe čuvam za kraj" i mnogi drugi bise­ri, a posle kraće instru­mentalne pauze i "Noć mi te duguje", "Stanica Podlugovi", "Mađarica", "Ruška", "Pusti, pusti modu"... Ubedljivo finale na bisu će se posebno pam­titi - "Ti si mi u krvi", "Kuća puna naroda", te grandiozna "Pjesmo moja".

Prethodno, u treće ve­če na glavnoj bini stigli su Circa Waves. Indi-rok bend, oformljen 2013, prezentovao je ono najznačajnije sa pet do sada objavljenih albuma, uklju­čujući i aktuelni, pro­šlogodišnji Never Going Under. Pu­blika koja se okupljala veoma pozitiv­no je reagovala na Hell On Earth, Jacqueline, Do You Wanna Talk i sve ostalo što je sastav iz Liverpu­la prezentovao.

Posle Zdravka Čoli­ća, u uvodnim minutima novog dana na scenu su stupili Palaye Royale.

Bend iz Los Anđelesa široj publi­ci je poznat pre svega po hitu Lone­ly, koji je na "Spotifa­ju" pre­s l u š a n više od 100 mili­ona puta, predstavio je zvuk gde ima elemena­ta i metala, melodičnog panka, bluz-roka... Sve u svemu - prava energetska "bomba", prvenstveno zahvaljujući svemu što na bini donosi frontmen Reming­ton Lit.

Foto Live Production

Noć je uveliko bila odmakla kad se na pozornici našao Sivert Hojem. Mno­gima najpoznatiji kao nekadašnji pevač sastava "Madrugada", Norvežanin već dugo vodi uspešnu solo karijeru, što je pre­zentovao i srpskoj publi­ci. Zavesu su na glavnoj sceni spustili "Goblini" kojima je prostor Kneže­vog arsenala i te kako do­bro poznat. Garden stejdž su "zatvorili" Nik Vest, E-play, "Savršeni margi­nalci", Z++, "Letu štu­ke", a za Explosive DJ Sta­ge su do sitnih sati bili zaduženi Sale Janković B2B Hunckie, Mancha B2B Mark Panic, Luton, Ian Po­oley i Wise D & Kobe.

Grandiozni Arsenal fest ovog leta ostaće upamćen, pre svega, po tri velika koncerta. Uz spektakl Zdravka Čolića i simfonijskog orkestra, dugo će se pričati i pi­sati o slavljeničkom na­stupu "Bijelog dugmeta" povodom 50 godina od ob­javljivanja prvog albuma, kao i o dolasku planetar­ne filmske zvezde Kija­nua Rivsa i njegovog benda "Dogstar".

Arsenal fest 2024. je u potpunosti prošao bez incidenata.

Povećana bezbednost

U SKLADU sa naredbom ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, koji je u subotu u Srbiji proglasio cr­veni nivo bezbednosnih pretnji od terorizma posle terorističkog napada na pripadnika Žandarmerije ispred Ambasade Izraela u Beogradu, završnog dana Arsenal festa bio je prisutan znatno veći broj policajaca nego prethodne dve večeri, a izuzetno posećen skup obezbeđivali su i pripad­nici Žandarmerije naoružani "dugim cevima".