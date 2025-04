GOTOVO JE! Kevin de Brujne objavio da odlazi iz Mančester sitija

Belgijski fudbaler Kevin de Brujne saopštio je danas da na kraju sezone odlazi iz Mančester Sitija.

Foto: Profimedia

Kapiten "građana" se obratio navijačima Mančester Sitija putem društvene mreže Iks i saopštio da će po okončanju tekuće sezone napustiti klub posle punih 10 sezona.

"Fudbal me je doveo do svih vas i do ovog grada. Jureći svoj san, a ne znajući da će mi ovaj period promeniti život. Ovaj grad. Ovaj klub. Ovi ljudi dali su mi sve. Nisam imao drugog izbora osim da im sve vratim zauzvrat. I pogodite šta osvojili smo sve. Bez obzira na to da li voleli ili ne, vreme je da se kaže zbogom", stoji između ostalog u dugačkoj objavi fudbalera.

De Brujne (33) je u Mančester Siti došao 2015. godine. Računajući sva takmičenja, Belgijanac je odigrao 413 utakmica za Siti i dao 106 golova. U dresu "građana" osvojio je Ligu šampiona, šest Premijer liga, dva FA Kupa i pet pehara u Liga Kupu.

Pre Mančester Sitija, De Brujne je igrao za Volfzburg, Verder, Čelsi i Genk.