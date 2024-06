RADA MANOJLOVIĆ NE PATI OD MARKI I BRENDOVA: Sestra mi kupuje haljine kod Kineza

RADMILA RADA MANOJLOVIĆ i njena porodica okupili su sve meštane njenog rodnog mesta Četereže kako bi prisustvovali postavljaju spomenika i obeležavanju praznika.

Foto: Privatna arhiva

- Stajling je spreman za svadbu, šalim se. Nisam znala šta da obučem jer imam samo miniće i nije bilo prikladno za ovaj događaj. Stojimo na ivici da nas zgazi auto i to je ta ivica po kojoj ja hodam, danas je dan D. Tata pravi ovo već četiri godine i uvek organizuje, sada je tražio novinare zbog otvaranja spomenika Stanoju Glavašu - rekla je Rada i istakla da je presrećna što je okružena svojim narodom.

Foto: Privatna arhiva

Rada se prisetila svog odrastanja u rodnom mestu i sa osmehom je pričala o tim danima.

- Bilo je puno srećnih dana ovde, svaki dan kada sam igrala tenis sa sestrom bio je srećan, kada smo se najeli pasulja, kačamaka i mleka to su srećni dani. Sve medalje u pevanju i sa folklorom, to je srećno - kaže Radmila, a onda se dotakla i onog najtužnijeg za celu njenu porodicu.

- Ovo je prvi put da me komšije vide jer kada dođem, onda odem samo kod tate i retko se švrćkam po selu i ašikujem. Svi su se slikali, svi me vole, ali to je zbog tate jer je on sa njima svaki dan i oni imaju osećaj da me poznaju. Kad me vide to je kao da me viđaju stalno.

Foto: Novosti

- Samo je jedan događaj nesrećan i to je moja majka. Da toga nije bilo meni bi bio život idealan, ali nekome Bog mnogo daje, a mnogo uzme. Trudim se da ne razmišljam o tome i sve me ovde podseća na nju i čim vidim tablu Četereže sve me podseti na to - ističe ona.

- Možda izbegavam nekad dolazak ovde, to je velika borba i ne smem tako da razmišljam jer mi je otac ovde. Moram da dođem da bi njega videla, posle ću žaliti što nisam bila sa njim i to je ta borba večita. Ali, kako vidiš kuću i prag prva asocijacija je šta je nekada bilo.

(BLIC)