POBEDNICI DRUGOG NACIONALNOG MUZIČKOG KONKURSA "SERBIA CREATES": Nova generacija muzičara koja će osvojiti region

EMINENTNI žiri drugog nacionalnog muzičkog konkursa SERBIA CREATES: The Spotlight odabrao je novu generaciju spotlajtera od ukupno 10 mladih muzičara i bendova, koji će se predstaviti publici kroz više od 120 nastupa na najpoznatijim regionalnim muzičkim festivalima u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Bugarskoj, Rumuniji, Mađarskoj, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori.

Foto: Printskrin/Instagram/serbiacreatesmusic

*NOVA GENERACIJA MUZIČARA KOJI ĆE OSVOJITI REGION *

VIŠE OD 120 NASTUPA NA PREKO 50 MUZIČKIH FESTIVALA U ČAK 9 DRŽAVA REGIONA

Pobednici ovogodišnjeg konkursa, koji je organizovala nacionalna platforma Srbija stvara, uz podršku brojnih partnera iz muzičke industrije, su:

Dante, rep i trep muzičar koji je septembru 2023. godine lansirao svoj debitanski album "Kuda ide vreme?" kojim je već uspeo da privuče pažnju čak pola miliona slušalaca.



Dolores, pop – new wave ženski duo čija se muzika može opisati kao elektro pop sa primesama svega onog novotalasnog što je dobro, prošlo i sad tugujemo za tim, Prvi EP pod nazivom „Šta te radi“ izdale su pre manje od godinu dana, a do sada su nastupale na festivalima i klubovima širom regiona i Srbije.

Džipsii, umetnik Jovan Živadinović postigao je značajan uspeh na domaćoj sceni jedinstvenim spojem underground i pop zvuka. Za prvi album, "Zapisi iz podzemlja" (2022. godine) dobio je pohvale kritičara zbog originalnosti i besprekornog spajanja različitih muzičkih uticaja. Učestvovao je u izboru Pesme za Evroviziju i ušao u finale.

Jymenik je alt-pop kantautorka prepoznatljiva po svom soulful vokalu a na muzičku scenu je zakoračila 2020. godine kao featured artist na pesmi “Ludim,” koja je postala viralna na Tik Toku, privukavši pažnju široke publike.. Do sada je objavila dva EP-ja: “Sumrak” i “Beskraj”. Iza sebe ima nastupe na brojim regionalnim festivalima.

Kruz Roudi, sebe opisuju kao „najlaganiji indi-rok trio“ koji je muzički scenu doneo osveženi gitarski zvuk sa indie i funk elementima. Već prvim video singlom „Repriza“ (april 2023) bend se plasirao u polufinale za nagradu Milan Mladenović, dok pesmom „Sve kruži“ (jul 2023) najavljuju istoimeni debitantski album.

Lil Stey, Stefan Trmčić je mlad, specifičan i inovativan artist koji je privukao ogromnu pažnju publike, pre svega zahvaljujući kratkim video klipovima u kojima repuje, a koje objavljuje na društvenoj mreži Tik Tok.

Logička Greška je new new wave bend iz Beograda koji je učestovao u finalu Petog Bunt rock festivala a potom i na beogradskom Beer festu. Prvi album pod nazivom „Čekam autobus koji nikad neće doći“ izašao je u 2022. godine.

NADYA je srpska avangardna i hardcor umetnica, novo lice srpske rep andergraund scene. Do sada je objavila dva EP-ja; „Ethiccal Play“- koji je ispraćen vizualima srpske vizualne umetnice Jelene Redžić i „Seksipil“, u kome je eksperimentisala sa Bouyon ritmovima, koji su popularni na Francuskim Antilima. NADYA nastavlja da objavljuje singlove, a do sada je imala nekoliko nastupa u Beogradu, a njen najveći nastup do sada je bio na slovenačkom MENT festivalu 2024. i u Zagrebu u okviru organizacije Hali Gali.

Škofja Loka, je vokalno instrumentalni sastav iz Beograda koji predstavlja pevajući i svirajući entitet promenljivog oblika i čvrstog stava – od klasične instrumentale postave, do “remix” nastupa uz obilje elektronike. Ovaj organizam furioznih ritmova je mešanac svirke i elektronskih zvučnih formi koji broji desert članova, predvođen vokalnim duom na štiklama “Puslice iz pakla” sa pratećim orkestrom bubnjeva, basa, gitare, ukulele, udaraljki, duvačke sekcije… Bend je nastao 2021. godine u Tricky Art Studiju kao skupina umetnika koji se bave audio i vizuelnom umetnošću. Marta 2024. su objavili svoj prvi album “Ljubim ti dušu”.

Iva Pažin ZHIVA je svoj samostalan, veliki iskorak na domaćoj sceni napravila objavljivanjem debi albuma „Preterujem“ u novembru 2023, za Glitch Records. Album čini devet autorskih pesama i postavljen je kao mozaik žanrova – od alternativnog popa preko džeza, hip-hopa i drum’n’bass-a do reggea. Posebno ga izdvaja to što je posvećen mentalnom zdravlju. Dobitnica je Najboljeg novog izvođača (Best new artist) 2024. godine, koju dodeljuje Udruženje nezavisnih izdavača RUNDA, a i jedan je od 11 regionalnih izvođača koji su se našli na listi izvođača na koje treba obratiti pažnju (100 ARTISTS TO WATCH) za 2024. godinu koju donosi IMPALA u saradnji sa Youtube-o.

Nakon ogromnog interesovanja i velikog uspeha prošlogodišnjih pobednika konkursa, koji su se predstavili publici širom regiona i Evrope - na 22 festivala u šest zemlja održali su 55 nastupa - ove godine kapaciteti su prošireni. Obezbeđeno je više od 120 nastupa, na preko 50 muzičkih festivala u čak devet država regiona.

Realizaciju konkursa podržao je evropski projekat LIVEMX (Founded by Music Moves Europe) koji ima za cilj da pomogne i podrži muzičku industriju na evropskom nivou.

