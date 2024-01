OVO NIKADA NIKO NIJE URADIO: Dragana Mirković se odriče zarade sa cele turneje u humanitarne svrhe (FOTO/VIDEO)

ZLATNA slova istorije humanosti još jednom su ispisana kada je folk zvezda Dragana Mirković objavila da će se odreći zarade sa cele svoje turneje "Do poslednjeg daha" i pokloniti novac onima kojima je najpotrebnije.

Foto: ATA images

Regionalna folk zvezda otkrila je ovo danas na događaju koji je organizovala sa organizacijom "Srbi za Srbe", sa kojima će imati partnerstvo na prostoru Srbije, ali će sredstva biti poklanjana ugroženima i u ostatku regiona, gde god bude imala veliki koncert. Foto: Goran Jovanović

- Već sam najavila da mi je želja da ovom turnejom uveselim ljude pesmom, ali i da širim ljubav, humanost i sreću. Zato sam i donela odluku da na svakom koncertu pomognem ljudima kojima je to potrebno. Prva prilika bila je u Tuzli, gde sam pomogla sa 10 hiljada maraka samohranom ocu sa devetoro dece. Tako će biti i na drugim koncertima u regionu. Sa organizacijom "Srbi za Srbe" sam prijatelj i saradnik već dugo tako da je bilo prirodno da na ovaj način nastavimo saradnju pa ću sa svakog koncerta u Srbiji lično izdvojiti milion dinara koji će biti upotrebljeni da obezbede krov nad glavom najugroženijim porodicama - rekla je Dragana zahvaljujući čijem nesebičnom činu će svaki kupac karte za njene koncerte sada postati i dobročinitelj. Foto: ATA images - ⁠Meni je uvek srce puno kada mogu da podelim sreću jer je to jedina stvar na svetu koja se uvećava kad se deli - istakla je Dragana kojoj su oči bile pune suza na samom početku konferencije zbog videa koji je prikazao dečicu kojoj će biti uzgrađena kuća zahvaljujući njoj. Foto: ATA images Ispred organizacije "Srbi za Srbe" obratio se bivši vaterpolista, preduzetnik Aleksandar Njegovan koji je dugogodišnji član organizacije i neko ko je bio spona za saradnju sa Draganom.

- Ovo nikada nije zabeleženo u istoriji i želim da se zahvalim našoj velikoj zvezdi što je pokazala da je i veliki čovek. Ovo niko pre nije uradio i ponosan sam što je znam i što je neko ko podržava ono što radimo. Ona ne samo što daje po milion dinara po koncertu, već je otvorila vrata za sve ljude koji žele da pomognu da dobiju mesto u okviru njenih koncerata - izjavio je. Foto: ATA images

Ovim povodom imali smo priliku da popričamo sa Draganom koja nam je najpre otkrila kako se nosi sa nedavnom porodičnom tragedijom koja ih je zadesila.

- To je bio veliki šok za celu moju porodicu i sasvim je bilo logično da pomerim koncerte u Areni, iako to niko nije očekivao. Ja nisam mogla da pevam i bila sam najpotrebnija svojoj porodici u tom momentu i to je samo bio jedan logičan sled događaja. Meni je prethodna godina bila baš problematična, imala sam otkazivanje koncerata u Autraliji zbog one strašne tragedije koja se dogodila u našoj zemlji. Prvom prilikom sam išla da nadoknadim to organizatorima bez novca, jer je to bila moja želja da prekinem turneju. Tada sam otpevala tri koncerta besplatno - govori folk zvezda. Foto: ATA images

Dragana i Džej bili su veliki prijatelji, a ona je sada otkrila i da li je pogledal film "Nedelja".

- Ja još uvek nisam odgledala film "Nedelja", gledaću u Beču sada devetog februara. Kada je bila premijera filma u Beogradu ja nisam mogla da dođem, ali da sam bila u Srbiji sigurno bih došla na premijeru. Džej je na neki način počeo sa mnom, bio je dugo gost na mojim turnejama. Poslednjih godina njegovog života on je dolazio kod nas u Beč. Pomogli smo mu pri nekom zdravstvenom zahvatu kada je srce bilo u pitanju, pomogli smo mu i da dobije penziju u Beču jer je tamo bio prijavljen i mi smo zaista bili jako bliski do poslednjeg dana njegovog života. Meni je Džej bio jako drag, ja svoje ljude ne zaboravljam - završava Dragana. Foto: ATA images

