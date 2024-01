DOLAZE NAŠA VREMENA: Baja Mali Knindža poslao moćnu poruku svim Srbima - Mislim da će stražnja kola preteći ona prva

MISLIM da se okreće ovaj ćurak naopako i da će doći naša vremena, da će stražnja kola preteći ona prva, pa ćemo i mi da se radujemo, kazao je Baja Mali Knindža.

Baja Mali Knindža je otkrio i kako je nastala pesma "Božić je".

- Pesma je nastala 1992. godine u manastiru Krka, u Dalmaciji pravoslavnoj, gde sam bio u nekoj slikarskoj koloniji. Imao sam tamo jednog poznanika, sveštenika, koji je bio jako dobar sa mojom familijom. Inače, prethodno je bio sveštenik u mom kraju. I napravio sam pesmu onako i odjednom. Vizuelna je, sva je puna slika i mislim da su ljudi u tome prepoznali onog zvonara što zvoni na zvoniku da sneg pada na njega. Sve možeš da vidiš. I babu kako me vodi za ruku i kako kaže da se prekrstim. Hladno je bilo, drhte prsti. I ušla je u antologiju. Mislim, još dok nisam napravio muziku, kad sam je čitao kao tekst, predstavnik kulturno-umetničkog društva "Zora", Slavko Zorica, u manastiru Krka je rekao: "Ovo će biti antologija, ovo ulazi u antologiju" iako još nije bila objavljena. Kada sam je čuo u Knez Mihailovoj, rekao sam: "E, to je to". I postala je antologija - rekao je Baja.

(Telegraf.rs)