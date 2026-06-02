ISPOMOĆ U NEPOGODAMA: U Banjaluci odlučili da uvedu civilni rok za obuku mladih od 18 do 25 godina

KAKO pružiti prvu pomoć, napraviti kamp, napuniti i slagati vreće sa peskom u slučaju poplava, a kako reagovati u slučaju požara i zemljoteresa, samo su neke od veština koje će učiti mladići i devojke od 18 do 25 godina koji se prijave za civilni rok u Banjaluci. Rok za prijave je otvoren do 24. juna ove godine. Gradonačelnik Draško Stanivuković pozvao je mlade da se prijave za obuku, ističući da taj program predstavlja važan korak ka stvaranju odgovornog i stabilnog društva.

- Sve ono o čemu govorimo i što najavljujemo, a neki osporavaju - mi intenzivno realizujemo. Civilni rok je obuka za mlade ljude za delovanje u slučaju elementarne nepogode i danas to znači odgovorno i stabilno društvo - poručio je gradonačelnik, ističući da su u toku prijave na javni poziv za prve obuke koje će biti organizovane u julu.

Naglasio je da će obuka obuhvatiti sticanje praktičnih znanja i veština, poput reagovanja u vanrednim situacijama, pružanja prve pomoći, postavljanja kampova i slično.

- Sećam se velikih poplava 2014. godinre kada smo kao društvo tada učili kako da reagujemo. Kroz ovu obuku imaćemo mlade ljude koji će biti obučeni i spremni za delovanje - poručio je gradonačelnik.

Dodao je da će Grad obezbediti smeštaj, hranu, prevoz do kampa u kojem će biti organizovana obuka, neophodnu opremu, kao i osiguranje za sve učesnike.

Strategija KAKO je istakao Draško Stanivuković, ovaj program je deo šire strategije usmerene ka jačanju ispravnih vrednosti i da mladi nauče kako da se ponašaju u slučaju elementarnih nepogoda i različitih izazova. - Danas, nažalost, možemo reći da kao društvo nismo dovoljno spremni, a institucije koje bi trebalo da vode brigu o tome nisu se u potpunosti uhvatile ukoštac sa tim pitanjem - kazao je gradonačelnik.

- Obuka će trajati tokom jula, u periodu od 20 radnih dana. Voleli bismo da nam je i Vlada RS bila partner u ovom projektu, ali nismo dobili podršku. Ipak, moraćemo ponovo biti pioniri, kao što smo bili i u mnogim drugim aktivnostima - istakao je on.

Ujedno je pozvao i druge lokalne zajednice da se priključe ovoj inicijativi.

Šef Operativno-komunikativnog centra Banjaluka Gavrilo Kerkez kazao je da je cilj javnog poziva za civilni rok da da se ojačaju jedinice civilne zaštite.

- Pokazalo se u prethodnom periodu da postoji potreba za ovakvim vidom obuke. Imamo mlade koji žele da učestvuju u ovakvim akcijama, ali nemaju znanja i veštine. Program će biti koncipiran tako da polaznici stiču znanja iz oblasti poplava, požara, komunikacije u vanrednim situacijama, pružanja prve pomoći i slično - naveo je Kerkez.