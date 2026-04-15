Dodik o Jasenovcu: Ponoviće nam se, ako se ne budemo sećali...

LIDER SNSD Milorad Dodik izjavio je danas da je ustaški logor Jasenovac bio koncentracija zla protiv srpskog naroda i da je zato izuzetno važno da se u nedelju, 19. aprila, na Dan sećanja na žrtve ustaškog zločina genocida, u Donjoj Gradini okupe Srbi u što većem broju i da se obezbedi pravda za žrtve.

- Pozivam sve ljude da dođu masovno, jer samo naše okupljanje na takvim mestama neće dozvoliti da se to zaboravi. To su bili monstruozni zločini - rekao je Dodik novinarima u Beogradu, nakon što je prisustvovao sastanku predsednika Srbije Aleksandra Vučića i rukovodstva Republike Srpske sa najvišim rukovodstvom Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Podsetivši na ogromne razmere stradanja srpskog naroda u logoru Jasenovac, među kojima su i pripadnici njegove šire porodice i mnogi iz njegovog kraja, Dodik je naglasio da je važno da se u Donjoj Gradini na obeležavanju Dana sećanja na žrtve okupe svi jer se tako čuva sećanje.

- Ponoviće nam se, ako se ne budemo sećali, ne budemo branili sećanje. Mora da se zna, mora da se obezbedi pravda za žrtve - naglasio je Dodik, prenosi Srna.

Dodik je naveo da će predstojeći skup biti prilika da se više nego ranije govori o mnogim pitanjima, kao i da se ponovo postavi na dnevni red izgradnja memorijalnog kompleksa u znak sećanja na žrtve u Donjoj Gradini.

- To ide teško, treba prikupiti materijal, nije to samo izgraditi neki objekat tamo, to mora da bude jedna prezentacija koja mora da ostavi istorijsku impresiju događaja koji su se tu dešavali - napomenuo je Dodik.

On je rekao da je zahvalan predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću što drži pažnju na temi izgradnje kompleksa koji se zove Gradina.

Prema njegovim rečima za srpski narod Jasenovac je bolno sećanje na stradanje, na koncentraciju zla, koje se desilo na tom mestu od strane hrvatskih i muslimanskih ustaša, pod pokroviteljstvom fašističke Italije i nacističke Nemačke. Oni su, kaže Dodik, promovisali principe obračuna sa drugim i drugačijim i njihovu biološku likvidaciju putem formiranja koncentracionalnog logora, kakav je bio sistem logora u Jasenovcu.

Dodik je ukazao da je najdramatičnije, najnehumanije i najnecivilizovanije to što je u ustaškom sistemu logora Jasenovac postojao logor za decu, gde su ih ubijali ili nasilno pokatoličavali ili na neki drugi način odvajali od bića srpskog naroda.

- To je bolna činjenica za nas - naglasio je Dodik. On je kao jedno od najdramatičnijih sećanja pomenuo priču o tome kako su ustaše blizance - brata i sestru, stavili sa mačkom u veliku vreću koju su bacili u reku Savu.

- Možete misliti kakva je bila stravična smrt te dece. Ja ne mogu da verujem da su postojali takvi zločinci - rekao je Dodik.

Navodeći da je bilo žrtava na svim stranama, Dodik je ukazao da je Jasenovac bio koncentracija zla koja je trajala četiri godine, a da niko nije to prekinuo, ni komunisti, ni saveznici, što govori da je to bilo na neki način dozvoljeno da se radi prema Srbima u to vreme, što je tragično.

Dodik je upozorio i na današnje vreme i pokušaje da se revidira istorija, loše se govori o Srbima, laže o Rusima koji su oslobodili Evropu od fašizma.

- Da nije bilo otpora Rusa u to vreme, pitanje je šta bi bilo, jer je Hitler želeo da se dokopa izvora nafte u Rusiji i retkim mineralima, kao što se i danas dešava samo na drugi način - ocenio je Dodik.

On je rekao da evropskim zvaničnicima Fridirhu Mercu ili Emanuelu Makronu nije stalo do ljubavi sa Ukrajinon, nego im je stalo do Rusije, koju ne mogu da podrede sebi i zapadnim interesima, pa pokušavaju da kreiraju lažnu priču o negativnoj ulozi Rusa u Drugom svetskom ratu, u kome su Rusi bili pobednici.

- Rusi su doprineli više nego iko po broju stradalih, pobedi nad fašizmom. Tog fašizma se odriče i savremena Nemačka, što znači da su Rusi bili na pravoj strani - poručio je Dodik.

