ZA DILOVANJE DROGE ČAK 150 GODINA ROBIJE: Banjalučki Okružni sud ima pune ruke posla prošle godine
OKRUŽNI sud u Banjaluci prošle godine izrekao je više od 150 godina zatvora optuženima za trgovinu narkoticima i omogućavanje uživanja droge! Od toga je više od 100 godina zatvora izrečeno dilerima koji su hapšeni u planskim akcijama koje su sprovodili PU Banjaluka i Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci.
Tu se izdvaja akcija "Eskadron" u kojoj je 18 optuženih osuđeno na ukupno 74 godine zatvora. Radilo se o akciji koja je sprovedena u maju 2024. godine i u kojoj je ukupno zaplenjeno oko dva kilograma kokaina i marihuane. U okviru ovog predmeta podignute su dve optužnice protiv 22 osobe.
U akciji "Amigo", koja je sprovedena u martu 2025. godine u Banjaluci, policija je zaplenila kilogram kokaina. Uhapšeni su Ognjen Branković Žorž i Goran Novalija koji su nakon sporazumnog priznanja krivice pravosnažno osuđeni na kazne od po pet godina i dva meseca zatvora.
Na osnovu sporazuma o priznanju krivice Jovica Grujić osuđen je na četiri godine, a Stanivoj Žutić na tri godine zatvora nakon što su u julu prošle godine uhapšeni u okviru akcije "Insajder" u kojoj je otkriveno i oduzeto 27 kilograma marihuane. Deo droge pronađen je u "mercedesu" kojim je upravljao Grujić, a ostatak otkriven u pretresu Žutićeve kuće na području Čelinca.
Saša Kresojević osuđen je na tri godine zatvora zbog držanja kilograma kokaina koji je u okviru akcije "Omerta" u avgustu 2023. godine pronađen u šteku "audija A4" kojim je upravljao.
Supružnici prodavali kokain
ZBOG dilovanja droge nepravosnažno su osuđeni supružnici iz Banjaluke Braco i Anđelija Cota na četiri i po, odnosno tri godine zatvora. U presudi se navodi da su oni od 2017. do maja 2021. godine nabavaljali i prodavali kokain konzumentima u Banjaluci i Čelincu.
Vladimir Sumonja osuđen je na pet godina i tri meseca zatvora, a Luka Panić na tri godine jer su zbog prodaje držali kokain, koji su prevozili u "audiju A3". Kada je policija pokušala da ih zaustavi, oni su se dali u bekstvo da bi tokom potere Sumonja "audijem" udario u službeno vozilo, pa je osuđen i za sprečavanje službenog lica u vršenju službene dužnosti, dok je Panić za to delo oslobođen optužbe.
Saša Lipovac iz Gradiške nepravosnažno je osuđen na šest godina zatvora zbog dilovanja droge u okviru predmeta "Galerija". Radilo se o akciji koju je PU Gradiška sprovela 2023. godine. Na osnovu sporazumnih priznanja krivice tri osobe su ranije pravosnažno osuđene na sedam godina zatvora.
