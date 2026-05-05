Svet

Evropa ostavljena na cedilu: Pentagon potvrdio crne slutnje, počela velika seoba oružja

V.N.

05. 05. 2026. u 16:09

SJEDINjENE Američke Države preusmeravaju oružje zbog rata u Iranu, upozoravajući Evropu i Ukrajinu na kašnjenja, dok Pentagon jača fokus na Bliski istok i Indo-pacifik, navode izvori.

Foto: Depositphotos/ruskpp, AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Tom Rajt, bivši zvaničnik administracije predsednika Džoa Bajdena, naveo je da će Pentagon možda morati dugo da vodi rat na Bliskom istoku, ali i da mora da ojača odvraćanje u Indo-pacifičkom regionu.

Zbog velikog utroška u poslednja dva meseca u Iranu, američka vojska već je bila primorana da premešta oružje iz drugih regiona kako bi nadoknadila manjak. S obzirom na to da SAD žurno nastoji da popuni zalihe iscrpljene ratom u Iranu, Vašington je upozorio evropske saveznike – Ujedinjeno Kraljevstvo, Poljsku, Litvaniju i Estoniju – da treba da očekuju značajna kašnjenja u isporukama američkog oružja.

Fajnenšel tajms navodi da je devet osoba upoznatih sa situacijom potvrdilo da je Pentagon tim zemljama poručio da treba da očekuju ozbiljna kašnjenja za nekoliko raketnih sistema. Takođe, dve osobe su rekle da se razgovaralo i o odlaganju isporuka u Aziju.

Kašnjenja su loša vest i za Ukrajinu. Zabrinutost oko američke podrške toj zemlji već je visoka nakon više od četiri godine rata sa Rusijom. Pentagon je saopštio da pažljivo procenjuje nove zahteve za opremom od partnera, kao i postojeće slučajeve prenosa oružja, kako bi se obezbedila usklađenost sa operativnim potrebama. Odbio je da da detalje, pozivajući se na ''operativno osetljivu prirodu ovih pitanja''.

Iako američki predsednik Donald Tramp u poslednje vreme često kritikuje evropske saveznike, izvori su za Fajnenšel tajms naveli da kašnjenja nisu namenjena kažnjavanju Evrope, već odražavaju zabrinutost SAD zbog zaliha. Tom Rajt je naveo da će Pentagon možda morati dugo da vodi rat na Bliskom istoku, ali i da mora da ojača odvraćanje u Indo-pacifičkom regionu.

"Više je nego spreman da ostavi Evropu na cedilu da bi to postigao. Evropa mora munjevitom brzinom da obnovi svoju odbrambenu industrijsku bazu", poručio je.

Tramp je početkom aprila za ''Telegraf'' izjavio da ozbiljno razmatra povlačenje iz NATO-a, nakon što se savez nije pridružio njegovom ratu protiv Irana. Saveznici su odbili njegov zahtev da pošalju ratne brodove kako bi ponovo otvorili Ormuski moreuz, kroz koji prolazi 20 odsto svetske nafte.

(B92)

