"ČESTITAM DAN SRPSKOG JEDINSTVA" Putin se sastao sa Dodikom: Drago mi je da vas vidim
RUSKI lider Vladimir Putin sastao se u Sočiju sa predsednikom Miloradom Dodikom.
Razgovori između lidera dve zemlje održani su nakon plenarne sednice Međunarodnog diskusionog kluba Valdaj.
- Čestitam Dan srpskog jedinstva. Drago mi je da vas vidim - reako je Putin.
Dodik je izrazio zadovoljstvo što je prisustvovao "Valdajskom forumu".
- Mi želimo da Rusija ostvaruje napredak. Bio sam tu i za 9. maj. Drago mi je zbog naše saradnje koja je, po mojoj proceni, dobra - rekao je Dodik.
Preporučujemo
PUTIN O TRAMPU: Zna da sluša i čuje sagovornika, razgovori bili konstruktivni
02. 10. 2025. u 22:00
FRANCUZI SU PIRATI Putin: Valjda su tražili oružje, dronove i slične vojne stvari
02. 10. 2025. u 20:19
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (0)