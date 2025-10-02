"ČESTITAM DAN SRPSKOG JEDINSTVA" Putin se sastao sa Dodikom: Drago mi je da vas vidim

RADNICI "Železnica Republike Srpske" (ŽRS) kada su videli da ističe septembar i da im nisu uplaćene avgustovske plate odlučili su da zaustave vozove iz Doboja, Banjaluke i Novog Grada jer ne žele više da čekaju zarađene plate. Vozovi u Srpskoj su stali tačno u ponoć 1. oktobra i nisu se pomerili dok nakon 12 sata, negde oko podneva u sredu, pojedinim radnicima ŽRS nisu počele da stiži poruke iz banke da je plata legla na račun.