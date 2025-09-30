TRI GODINE BEZ POVEĆANJA PLATA: Vaspitači i radnici banjalučkih javnih vrtića stupaju u štrajk

RADNICI banjalučkih vrtića zaposleni u Centru za predškolsko obrazovanje i vaspitanje održaće danas jednočasovni štrajk upozorenja zahtevajući povećanje plata za 20 odsto. Predsednik Sindikalne organizacije Centra za predškolsko obrazovanje i vaspitanje Slađana Mišić poručila je da su vaspitači pregovarački nastrojeni i ostaju u nameri da se postigne dogovor.

Foto: Opština Obrenovac

- Mi smo pregovarački nastrojeni i stprljivo idemo prema novoj godini kada ćemo znati s čime grad raspolaže - rekla je Mišićeva.

Jednočasovni štrajk upozorenja biće od 7.30 do 8.30, a Mišićeva je izrazila očekivanje da neće doći do generalnog štrajka i da se nada da će nadležni na vreme reagovati.

- Na teritoriji grada su 33 vrtića. Jedino mi iz tih 33 vrtića znamo šta bi se desilo u gradu kada bi došlo do potpunog štrajka. Ne bismo voleli da grad dođe u tu situaciju i da to osete i naši polaznici i roditelji. Mislim da svi treba da se usmerimo da se to reši mirnim putem i da do toga neće doći - poručila je Mišićeva.

Prema njenim rečima, trenutna plata za radnike sa visokom stručnom spremom iznosi oko 1.372 KM, što je samo 70 maraka više od minimalne propisane plate za tu kategoriju.

Dnevni red Skupštine grada NOVCA za povećanje plata radnicima u banjalučkim javnim vrtićima ima, poručili su iz vladajuće gradske koalicije i dodali da očekuju od gradonačelnika Draška Stanivukovića da ovu tačku predloži za dnevni red Skupštine grada.

- Ako je to plata za visoku stručnu spremu, onda možete zamisliti koliko zarađuju kolege sa nižom stručnom spremom - istakla je ona.

Najniža plata u javnim vrtićima, za spremače, kuhinjsko osoblje, majstore i vozače, iznosi oko 911 KM, što je tek nešto iznad minimalca.

Podsetila je da od kraja juna iz Centra za predškolsko vaspitanje apeluju na teško stanje u kojem se nalaze vaspitači još od juna meseca, i da su imali pre tri godine povećanje plata.

- Nama su i tada to bile mrvice i pozdravili smo to. Poslednje tri godine je intenzivna infacija i sada kada bismo dobili tih 20 odsto, ostaje nam nešto s čim bismo mogli da preživimo do narednog primanja - rekla je Mišićeva.

Izrazila je želju da će vaspitači biti uporni, ali i podsetila da trenutno samo oni izražavaju nezadovoljstvo.

- Želim da svi budemo uporni jer koliko shvatam do sada su samo vaspitači rekli da su nezadovoljni. Ako se niko ne javlja, onda verujem da su im dobri uslovi, vreme će pokazati svoje, zasada su vaspitači okupljeni oko toga - zaključila je Mišićeva.