AFRIČKA KUGA U DVE OPŠTINE U SRPSKOJ: Nadležni apeluju da se spreči nelegalan transport svinja

VIRUS afričke kuge koji hara Hrvatskom pojavio se i u Srpskoj, a otkriven je u Bratuncu i Srpcu. U prethodne dve godine ova je bolest zatvorila je brojne farme u Srpskoj. Eutanazirano je 50.000 svinja, a za nadoknadu štete Vlada RS je izdvojila skoro 30 miliona maraka.

Foto: P. Milošević

Pomoćnik ministra za veterinarstvo Negoslav Lukić istakao da su preduzete sve mjere sanacije žarišta, uključujući uklanjanje zaraženih svinja i dezinfekciju.

- Važno da se farmeri pridržavaju propisanih sigurnosnih mera i da životinje koje uvode na imanja budu poznatog zdravstvenog statusa i identifikovane, jer ukoliko nisu obeležene, vlasnici nemaju pravo na naknadu štete u slučaju uginuća od afričke kuge svinja - naveo je Lukić.

Podsetio je da je iz Hrvatske trenutno zabranjen uvoz živih životinja, dok je iz Osiječko-baranjske i Vukovarsko-sremske županije zabranjen uvoz i mesnih prerađevina.

- Afrička kuga kod svinja cirkuliše u populaciji divljih svinja, a samim tim su ugrožene i domaće svinje, zbog čega je posebno važno da se farmeri pridržavaju biosigurnosnih i ostalih propisanih mera - poručio je direktor Veterinarskog instituta "Dr Vaso Butozan" Dragan Knežević.

Prevencija KOLIKA je važnost prevencije i sprovođenje propisanih mera zna Mišo Maljčić, iz Udruženja uzgajivača svinja Republike Srpske koji na farmi ima oko 350 svinja. - Kod nas je maksimalno ograničeno kretanje. Nema ulaza ni kupcima, a da ne govorimo o njihovim transportnim vozilima. Sve izvozimo na 800 metara od farme. U dvorište čak ne ulazim svojim automobilom. Sve dovozimo na skladište udaljeno 500 metara od farme - objašnjava Maljčić.

Naglašava da je cilj sprečiti širenje virusa, zbog čega poljoprivrednici moraju zaštiti imanja i životinje sprovođenjem mera.

- Od početka godine urađeno je analiza na više od 3.000 domaćih i divljih svinja u Srpskoj. Urađeno je više od 2.500 aktivnog i pasivnog nadzora nad svinjama. U pet lokalnih zajednica, na deset gazdinstava, bilo je pozitivnih uzoraka kada je reč o domaćim svinjama i urađena je eutanazija - rekao je Knežević.

Glavni republički veterinarski inspektor Vladimir Milijević rekao je da virus sa sobom nose divlje svinje koje dnevno mogu preći i do 50 kilometara i da je veoma važno da se spreči ulazak virusa na farme sa domaćim svinjama.

- Zaraženim područjem se smatra krug od pet kilometara oko farme, a ugroženim područjem krug od 10 kilometara. Zabranjuje se promet životinja sa tog područja. Najveći faktor u širenju ove i ostalih bolesti domaćih životinja je nelegalni transport - rekao je Milijević.

On je apelovao na savest farmera da ne prodaju životinje na takav način jer se tako širi bolest i pravi ogromna šteta.