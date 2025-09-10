DODIK NASTAVLJA POSETU RUSIJI: Danas sa Šojguom u Moskvi

PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik nastavlja posetu Rusiji. Sastaće se sa sekretarom Saveta bezbednosti Rusije Sergejom Šojguom, a kako RTRS prenosi, razgovaraće o regionalnoj bezbednosti i saradnji Moskve i Banjaluke.

- Rusija oštro osuđuje pokušaje izmišljenih krivičnih dela radi uklanjanja sa vlasti zakonito izabranog i legitimnog predsednika Srpske Milorada Dodika, koji je neugodan za Zapad, a prijatelj Rusije - poručio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, nakon jučerašnjeg sastanka sa predsednikom Srpske.

Lavrov je istakao da Zapad, posredstvom samozvanca Kristijana Šmita provodi državni udar u BiH i za 31. oktobar najavio sednicu Saveta bezbednosti o BiH.

Dodik je zamolio Rusiju da pomogne u zatvaranju kancelarije OHR-a., nakon jučerašnjeg sastanka sa predsednikom Srpske.

