"NJEGA NE MOŽE VRATITI NIKO" NATO pobio mlade Srbe, Mirkova majka Milica svake godine posećuje mesto gde joj je sin poginuo (VIDEO)
NA ozrenskom vrhu Kraljica obeleženo je 30 godina od napada NATO avijacije, kada je u bombardovanju telekomunikacionog tornja život izgubilo pet boraca Vojske Republike Srpske.
Udar NATO avijacije bio je u sadejstvu sa muslimanskim jedinicama koje su nakon toga napale Vozuću i Ozren i u nameri etničkog čišćenja, proterale više hiljada Srba sa tog područja.
Ostaci srušene betonske i metalne konstrukcije tornja svedoče o silini napada NATO avijacije.
Mirko Aleksić iz Kakmuža koji je bio na tom položaju, kaže da je napad usledio ubrzo pošto se udaljio iz objekta u pratnji mladog vojnika.
- Šest ih je ostalo, i jedan vodnik Nikolić Predrag koji je izišao posle mene i nađen je na putu. Detonacija ga je bacila oko osam metara - priseća se Aleksić.
U napadu NATO avijacije poginulo je pet vezista, pripadnika Vojske Republike Srpske. Slobodan Milotić, Dragan Savanović, Sveto Kaišarević.
Najmlađi Željko Lukić i Mirko Trivunović, imali su 24 godine. Mirkova majka Milica svake godine posećuje mesto stradanja sina.
- Svaka je godina sve teža, to se zaboraviti ne može, šta ćemo. Njega ne može vratiti niko, kad bi ne znam šta radili - kaže Mirkova majka Milica.
NATO bombardovanje Republike Srpske, bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, zločin bez kazne i dokaz da je cilj agresije bio etničko čišćenje i progon Srba sa vekovnih ognjišta.
- Srpski narod je bio i ostao kroz vekove narod koji se samo brani i ostaje i opstaje, a da ga napadaju sile kao ova sila koja je pogodila repetitor, mi nismo imali snage ni mogućnosti braniti se - istakao je Milovan Gagić, predsednik Predsedništva BORS-a.
Načelnik opštine Petrovo Ozren Petković naveo je da je posle bombardovanja Kraljice usledio napad na Vozuću na čitav južni i zapadni deo Ozrena, veliki broj sela je popaljen, proteran.
- Teška su vremena bila. Za ovaj zločin ovde nažalost, niko nije odgovarao - naglasio je Petković.
Na mestu stradanja petorice boraca Vojske Republike Srpske služen je pomen, a vence i cveće položile su porodice poginulih boraca i predstavnici republičke i boračkih organizacija Petrova, Doboja, Broda, Šamca i Teslića, opštinske uprave Petrovo i Policijske uprave Doboj.
(RTRS)
