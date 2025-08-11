U TREBINJU PODBACILA TURISTIČKA SEZONA: Predsezona odlična, ali letnja poseta i popunjenost slabiji

IAKO se i ovog leta na ulicama Trebinja može primetiti veliki broj turista, sezona, ipak, nije na nivou prethodnih godina.

D. Curać

Osim onoga što se vidi golim okom, turistički radnici ne kriju da nisu zadovoljni dosadašnjim tokom sezone.

- Mi bismo rekli da je sezona lošija nego što se očekivalo. Jednostavno, i Crna Gora i Hrvatska su podbacile. Čim nema turista koji idu ka moru, automatski nema ni onih koji svraćaju u Trebinje - naveli su u jednom od trebinjskih hotela.

U Turističkoj organizaciji Grada Trebinja još uvek nemaju tačne statističke podatke za jun i jul, ali navode da je predsezona bila odlična.

- Postoji dosta različitih mišljenja ovde u Trebinju, da je manje ljudi u odnosu na raniji period. Ono što mogu zvanično da kažem jeste da smo u predsezoni, do juna, imali iste brojke kao rekordne 2024. godine - istakao je portparol Turističke organizacije Trebinja Nikola Kokić.

Smanjena i kupovina NA čuvenoj trebinjskoj pijaci takođe ima stranih posetilaca, ali prodavci kažu da sezona nije idealna. - Nije ovo baš idealno leto. Manji broj turista je primetan, a samim tim i manja kupovina na pijaci. Ipak, nadamo se da će narednih dana biti bolje - poručuju prodavci.

Smanjen broj turista osetili su i vlasnici privatnog smeštaja. Kažu da su ove godine imali popriličan broj rezervacija, ali i da su mnoge od njih otkazane u poslednjem trenutku, što je dodatno uticalo na prihode.

- Imali smo pune kalendare još u aprilu, ali kako je došlo leto, počela su otkazivanja. Ljudi jednostavno menjaju planove, neki zbog lošije finansijske situacije, neki iz straha od gužvi ili visokih cena na moru. To nam pravi velike probleme, jer se izgubljeni termini teško popune - kaže vlasnica jednog apartmana u centru grada.

I ovog leta u Trebinju najviše turista dolazi iz BiH i regiona, a prednjače gosti iz Srbije. Mnogi od njih prvi put obilaze grad na Trebišnjici i ne kriju oduševljenje njegovom lepotom.

- Zaista smo oduševljeni. Sve ono što su nam pričali o Trebinju i njegovoj lepoti se potvrdilo. Ove godine smo svratili na putu ka moru, a naredni put dolazimo na duže - rekao je jedan od gostiju iz Srbije.