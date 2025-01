VRAĆANJE POSTUPKA NA POČETAK JE U SKLADU SA ZAKONOM: Dodik o nastavku suđenja u Sudu BiH

PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je zahtev odbrane da se postupak protiv njega i v.d. direktora Službenog glasnika Miloša Lukića vrati na početak u skladu sa zakonom.

Foto: RTRS

- Kada prođe više od mesec dana u prekidu suđenja onda se postupak obnavlja ako to neka od strana traži. Mi tražimo da to ide ispočetka-rekao je Dodik.

On je istakao da će ukoliko Sud to ne uvaži, to biti "inkriminirajući momenat za bilo kakvu presudu".

Dodik je rekao da će se videti šta će biti, jer u BiH još uvek postoji nelegitimni Kristijan Šmit.

- Još uvek se nešto tresu ovde u FBiH od takvih. Hoćete da budete nezavisna država, stabilna, suverena? Otkačite Šmita, otkačite ove ljude. Nogiraćemo mi brzo tog Šmita, ne brinite se. Videćete kako to izgleda. Nije računao, ali već se nalazi na dnevnom redu Bundestaga i tek će biti" - naglasio je Dodik, prenosi RTRS, uoči današnjeg nastavka suđenja u Sudu BiH "zbog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita".