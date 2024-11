BRAČNI PAR NA ČELU OPŠTINE: Pavlovići na dve najvažnije funkcije u Donjem Žabaru

PRVI put otkako postoji Republika Srpska na dve najvažnije funkcije u jednoj lokalnoj zajednici je bračni par.

Naime, Sanja Pavlović je predsednik Skupštine opštine Donji Žabar, a njen suprug Pero Pavlović je načelnik. Kako kažu, od 2009. godine su u politici, a međusobna podrška i poštovanje su im recept za dugoročan uspeh.

Da, tako je, imamo primer supružnika u politici. S tim da to za nas i ljude u našem okruženju nije ništa novo, rekao je Pero Pavlović, načelnik Opštine Donji Žabar.

- Supruga i ja smo godinama u politici. Supruga je i 2020. godine, na lokalnim izborima, zadobila poverenje građana i tada osvojila mandat sa najvećim brojem glasova od svih tadašnjih odbornika. Ja sam, takođe, izabran za načelnika Opštine. Zajedničkim snagama smo se borili za dobrobit naših sugrađana. To najbolje znaju naši sugrađani, koji su nam po drugi put 2024. ukazali poverenje. Trudili smo se da budemo maksimalno profesionalni i da vodimo odvojeno naše politike i rad. Supruga se bazirala na žene, decu, humanitarne akcije. S vremenom je glas žena u našoj opštini postajao sve jači, što do tada nije bila praksa. Žene su te koje su stub društva, majke, borci i svaka na svoj način zaslužuju više, a znate kako je to teško pogotovo u malim sredinama - istakao je Pavlović.

Sanja Pavlović bila je organizator raznih izleta, humanitarnih akcija, poseta svetinjama, bolnicama, starijih lica i majki poginulih boraca.

- Radila sam u službi svojih građana i zbog toga danas svedočimo rezultatu. Volela bih da bude više žena na funkcijama - kazala je Pavlovićeva.

Recept za uspeh BRAČNI par Pavlović, koji menja istoriju i politiku Srpske nabolje, kaže da je međusobna podrška kroz uzajamno uvažavanje i razumevanje stub njihovog delovanja i odnosa. - Činite samo dobre i prave stvari, ljudi to prepoznaju - poručili su Pavlovići.

S druge strane, Pero Pavlović je obavljao načelnički posao, bazirao se na projekte i sve odgovornosti koje ta funkcija sa sobom nosi.

- Imamo veliku podršku Vlade RS i republičkih institucija - ističe Pavlović.

Iako je Donji Žabar mala opština, ima mnogo potencijala i sada im je još veći vetar u leđa, ali i odgovornost, otkada su na najvažnijim funkcijama u svom mestu.

- Od prvog dana kada smo supruga i ja ušli u politiku prva rečenica bila je: "Hajde da vidimo šta treba da se uradi". Imali smo zajednički cilj i viziju kako našu opštinu učiniti prosperitetnijom i još boljom. Roditelji smo kao i svi drugi, naša deca odrastaju tu, želimo da iza nas ostaju dela - kaže Pero Pavlović.