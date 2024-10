REKORDNE CENE KUPUSA U BANJALUCI: Uprkos poskupljenju domaćice odane tradiciji spremanja zimnice

DOLASKOM jeseni počele su i tradicionalne pripreme zimnice, a najveća potražnja, kao i svake godine, vlada za kupusom. Iako je mnogim Banjalučanima jutro rezervisano za posetu Tržnici, kako bi nabavili neophodno povrće, neretko se vraćaju skoro praznih ruku.

Foto printskrin RTRS

- Kao i svake godine, tako sam i ove planirala da pripremim zimnicu, ali s obzirom na cene mislim da će broj tegli biti znatno manji. Kada je reč o cenama kupusa, ovakvo poskupljenje nisam očekivala. Ne znam da li ću od penzije uspeti da nabavim dovoljno kupusa za kiseljenje - kazala je Banjalučanka Suzana Marković.

Izuzetno visoke letnje temperature dovele su do poskupljenja povrća, pa građani sada za pripremu zimnice moraju izdvojiti mnogo više nego lani.

- Cena kilograma mladog kupusa kreće se od 1,5 do dve KM, dok vreća kupusa ove godine košta od 18 do 20 KM. Cena šargarepe kreće se od dve do 2,5 KM, paradajz od tri do pet KM, a paprike tri do četiri KM. Kilogram pasulja staje od osam do 15, a krastavaca od dve do tri KM. Karfiol košta tri KM po kilogramu, koliko košta i crveni luk - cene su na banjalučkoj Tržnici.

Ni na stočnoj pijaci nije ništa drugačija slika, građani zastaju, pitaju ali malo ko pazari.

Uvoze se čak i krompir i luk UVOZ povrća u BiH u osam meseci ove godine bio je za oko 17 miliona KM veći nego u istom periodu prošle godine, piše u podacima UIO BiH. Tako je krompira najviše uvezeno iz Holandije, potom iz Egipta, ali i Nemačke. Osim krompira, najviše je uvezeno paradajza, a značajne su i količine crvenog i belog luka, kao i kupusa, kelja, karfiola, ali i šargarepe.

- Vreća belog luka od pet kilograma košta 40 KM, a kartonsko pakovanje kupusa 20 KM. Za pet kilograma cvekle potrebno je izdvojiti pet KM - ističu prodavci na stočnoj pijaci u Banjaluci.

Zbog povećanja cena povrća, mnogi građani se odlučuju da zimnicu nabave u marketima, umesto da je sami pripreme.

- Planirala sam da ukiselim više kupusa nego lani, ali zbog cena napraviću tek toliko da imam tokom praznika. Količinski, zimnicu neću pripremati kao prethodnih godina, pa ću ono što mi bude potrebno nabaviti u marketu - kazala je Nada Radojković.

Dok su banjalučke domaćice na muci pred spremanje zimnice, uprkos visokim cenama mnoge su odlučne da pronađu načine kako da obezbede zalihe za hladne mesece. Jer, teško mogu da zamisle zimu bez kiselog kupusa.