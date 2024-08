POČINIOCI SASLUŠANI, UVEZUJU SE DETALJI: Identifikovani napadači na povratnike u srpskom selu Baćevići kod Mostara

PRIPADNICI ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) identifikovali su napadače na dečake u povratničkom naselju Baćevići kod Mostara, koji su 22. avgusta na igralištu napali srpsku decu, a u kojem su igralište i selo bili oblepljeni kukastim krstovima, svastikama, slovom "U", "HVO".

foto RTRS

To je potvrdio ministar MUP-a HNK Marijo Marić, koji je naveo da su identifikovane tri ili četiri osobe, među kojima ima i maloletnih, i dodao da su saslušani i da sledi podnošenje prekršajnih prijava.

- Utvrđeno je da se dogodio napad na jednu maloletnu osobu kojoj je nanet udarac. Još uvek se radi na uvezivanju detalja da bi se moglo utvrdili da li ovaj čin ima veze sa lepljenjem nalepnica koje su izuzete od ženske osobe koja ih je skidala. Pritom nije predata niti uočena nijedna nalepnica sa fašističkim simbolima, kako je prvobitno opisano. Neću reći da ih nije bilo, ali nisu predate policiji - rekao je Marić.

Predsednik Koordinacije Srba Mostar i meštanin Baćevića Dušan Golo, govoreći o počiniocima napada na srpsku decu, kaže da su ti ljudi sami rekli napadom ko su i šta su.

Dodaje da mnogi meštani ne spavaju mirno i mnoge je strah, jer se boje za sigurnost svoje dece.

Adekvatne kazne ZAMENIK predsednika Gradskog veća Mostara Velibor Milivojević kazao je da ono što ohrabruje jeste da je MUP saopštio da su svi koji su učestvovali u ovom gnusnom činu zastrašivanja identifikovani i da će uslediti dalji postupak. - Nadamo se da će kazne po prvi put biti adekvatne. To je pravi put koji bi mogao vratiti mir i sigurnost i zajedničku budućnost - rekao je Milivojević.

Golo je prokomentarisao i navode ministra MUP-a kako u Baćevićima nije bilo fašističkih oznaka, kazavši da će vrlo rado u MUP odneti sliku koju je uslikao njegov unuk i na kojoj se vidi kukasti krst.

- Imam dokaz da je to tako bilo. Pre pola godine u Baćevićima je pretučen mladić, bilo je pucnjave i natpisa koje smo prekrečili. Nismo hteli da to prijavljujemo. Mislili smo da su to pojedinačni slučajevi i nismo dizali tenzije, međutim ovog puta su prevršili meru - istakao je Golo.

Incident U MOSTARU se prošle noći dogodio novi incident u kome je više nepoznatih osoba napalo dvojicu mladića u Ulici maršala Tita, saopšteno je iz MUP HNK.

Baćeviće je posetio i ministar bezbednosti u Savetu ministara BiH Nenad Nešić, koji je naveo da je u tom povratničkom mestu video nešto zapanjujuće, a to je da se srpska muka i teror nad srpskim življem u Federaciji ne doživljavaju ozbiljno.