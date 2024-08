RATKO MLADIĆ PAO U NESVEST I POVREDIO GLAVU: Hitno prebačen u civilnu bolnicu, porodici rekli da ne dolazi u posetu

RATKO Mladić, nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general, izgubio je svest u haškoj pritvorskoj bolnici nakon čega je pao i povredio glavu, navodi njegov sin Darko Mladić!

Foto: Epa

General VRS Ratko Mladić se inače nalazi u bolnici od aprila zbog nemogućnosti kretanja što je prema navodima njegovog sina izazvalo dodatne komplikacije.

Darko Mladić navodi da je u ponedeljak prošle sedmice otišao u Holandiju kako bi posetio oca, ali mu je javljeno da je on povređen i da je prebačen u civilnu bolnicu.

- Javili su nam da je doživeo taj pad i veliki udarac u glavu pošto se onesvestio u stojećem položaju i pao. Tada su ga, valjda, digli. Rekli su nam da ne dolazimo u posetu. Onda smo išli u tu građansku bolnicu da ga vidimo - rekao je Darko.

Dodao je da je general bio svestan, ali da ne zna uopšte kako je pao.

- Tu je zadržan dva dana pa vraćen. Stanje je nepromenjeno u smislu da je vezan za krevet i da je veoma osetljivo - rekao je Darko Mladić.

Ukazao je na to da je generalovo stanje i dalje veoma loše odnosno da je vezan za krevet i da ne može da brine o sebi od kada su prestali da mu rade bubrezi.

- Ne mogu da kažem da se stanje pogoršalo, ali ni da se poboljšalo - rekao je Darko Mladić.

Navodi da u haškom pritvoru nije prava bolnica nego više stacionar, pa za bilo šta ozbiljnije nemaju resurse, tako da je general Mladić i ranije par puta prebacivan u civilnu državnu bolnicu kada je imao neke intervencije ili posmatranja.

General Mladić posle pada ima dodatne komplikacije, ogroman pritisak, koji ne može da se spusti ni posle nekoliko dana.

- Mi smo sada slabo u kontaktu, ali i dalje komuniciramo - rekao je Darko.

Mladić podseća da su od aprila njegovog oca posetila dva srpska lekara, nefrolog i neuropsihijatar, od kojih su dobijeni izveštaji.

- Potpuno nam je jasno, što se tiče otkazivanja bubrega u aprilu, zbog čega je završio u bolnici i bio u životnoj opasnosti, da je to greška njihovih lekara u Hagu, iako oni to negiraju. To se desilo njihovom greškom, a ne iz neobjašnjenih razloga, kako njihovi doktori kažu, nego je jasno da nije vođeno računa o gubitku tečnosti - rekao je Darko.

Ratko Mladić, podsetimo, suđen je pred Haškim tribunalom u junu 2021. godine na doživotni zatvor. Zbog lošeg zdravstvenog stanja Mladićeva porodica i branioci su više puta tražili da mu se omogući lečenje na slobodi, ali ti zahtevi su odbijani.

Mladić je operisan 8. januara u holandskoj bolnici i ugrađen mu je pejsmejker.

