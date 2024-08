GRAĐANI ODAVNO PROZRELI NAMERE AMERIČKOG AMBASADORA: Marfi vodi direktnu kampanju protiv Srpske

AMBASADOR SAD u BiH Majkl Marfi vodi direktnu kampanju protiv Republike Srpske, čiji je cilj njena finansijska blokada i urušavanje ustavnog kapaciteta, istakao je zamenik predsedavajuće Saveta ministara BiH Staša Košarac.

Foto: Printskrin RTRS

- Njegova tobože briga za građane Srpske je sve drugo samo ne istinska, prijateljska i dobronamerna. Ona je manipulativna, lažna i licemerna. No, Marfiju treba da konačno bude jasno da su građani Srpske odavno prozreli njegove opasne i zle namere - naglasio je Košarac.

Košarac dodaje, da sve što Marfi kaže ili uradi pod plaštom lažne brige za građane, zapravo je u funkciji ostvarivanja političkog učinka i razgradnje Dejtonskog sporazuma na štetu Republike Srpske.

- On vodi hibridni rat protiv naše otadžbine, a glavna meta mu je našom slobodnom i demokratskom voljom izabrani predsednik Milorad Dodik. Narod Srpske je uz predsednika Dodika! To će potvrditi i predstojeći lokalni izbori i svaki naredni. To je Marfiju najveći problem! Činjenica da građani stoje uz politiku predsednika Dodika i institucija Srpske mrsi konce Marfijevim antiustavnim i antidejtonskim namerama. Nikada nećemo dozvoliti tom kauboju da nam kroji kapu, pokorava nas i otima ono što su naši očevi stvarali! - objavio je Košarac na društvenoj mreži "Instagram".