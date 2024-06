MARFI NAM OPET ZAGORČAVA ŽIVOT: Dodik o farsi oko delegata RS u Domu naroda parlamenta BiH

U PROSTORIJAMA Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u Sarajevu u ponedeljak će biti održan žreb za petog delegata u Klubu Srba u Domu naroda Parlamenta BiH.

FOTO: Tanjug

To se nudi kao izlaz iz pravno-političke farse, ali vlast u Banjaluci tvrdi da je konačni cilj da joj se otme jedan mandat, čime Srpska ostaje bez mehanizma koji joj omogućava da kontroliše i sprečava potencijalno štetne odluke po RS.

Prethodno Sud BiH je odbio žalbu SNSD, stranke predsednika Srpske Milorada Dodika, koja se usprotivila odluci CIK, a koja je krajem maja ponovo priznala glasački listić za opozicionu PDP Borislava Borenovića. Inače, saga oko listića traje od kraja 2022, kada je na glasanju u Narodnoj skupštini RS za srpske delegate u Domu naroda Parlamenta BiH, jedan listić za PDD bio nepravilno ispunjen i proglašen nevažećim.

Usledile su žalbe te stranke i nakon 18 meseci Apelaciono veće Suda BiH donelo je odluku da je listić validan. CIK će tako žrebom odlučiti da li mandat zadržava Snježana Novaković Bursać (SNSD) ili će biti dodeljen Nenadu Vukoviću, iz PDP. Dodik je izjavio da je svima jasno da se američki ambasador u BiH Majkl Marfi igra pravosuđem i da pokušava da zagorča život Srbima, a sve da bi se došlo do imovine Srpske. On kazao da je sud neustavan i da je "američka organizacija koja služi za obračun sa neistomišljenicima": - Kako je moguće da dve godine jedna osoba obavlja dužnosti kao delegat i sada neko kaže da to nije u redu. Po istom pitanju donose dve različite odluke i to pokazuje da kad Marfi pritisne pravosuđe, pravo i pravda izađu kroz prozor, kao i zdrav razum. On je istakao da je CIK po njihovom nalogu donosio odluke o ponovnom prebrojavanju glasova i da nisu uspeli da obesmisle pravo srpskog naroda da bira jačanje RS i očuvanje srpskog identiteta.

- I ovaj njihov pokušaj je na samom startu osuđen na propast, jer budi samo veći bes kod naroda. Njihova nesreća je utoliko veća zato što narod vidi ko su izdajnici. Ovaj politički proces pokrenut je zbog Kristijana Šmita. Bivši predsednik CIK BiH Branko Petrić kaže da su poslednja dešavanja u vezi sa izborom delegata iz Srpske vanpravna, providna i vrlo opasna igra stranog faktora, udruženog sa domaćim. On je naveo da su poslednji izbori u BiH s pravnog aspekta završeni objavljivanjem rezultata u "Službenom glasniku BiH" i službenim glasilima u zemlji: - Sve posle toga je politička igra, banalno govoreći "oživljavanje mrtvaca".

Nedopustiva prekrajanja OVO je presedan koji nije zabeležen. Eventualne odluke o nekim nepravilnostima nakon objave službenih rezultata izbora mogu imati samo deklarativni karakter, nikako konstitutivni i da se na osnovu njih menjaju već utvrđeni i objavljeni rezultati koji su implementirani, a organi počeli da vrše vlast - ukazuje Petrić.