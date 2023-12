RAČUNI STRANAKA POD LUPOM: Centralna izborna komisija BiH šalje revizore da češljaju finasije partija

CENTRALNA izborna komisija BiH narediće Službi za reviziju finansiranja političkih partija da pretrese poslovanja najvećih partija u BiH za 2022. godinu.

Već godinama je ustaljena praksa da stranke ne podnose finansijske izveštaje, tako da milioni maraka koji prođu kroz partije, naročito u izbornim godinama, ne budu registrovani i zvanično prijavljeni.

Iz CIK BiH poručuju da će između ostalih, revizori kontrolisati poslovanje i SDA, SNSD, SDP, HDZ BiH, SDS, NiP i PDP. Kada se govori o novcu koji se sliva na račune partija, prema zvaničnim podacima, više od od 335 miliona maraka iz budžeta sa svih nivoa vlasti završilo je na računima parlamentarnih političkih stranaka u BiH od 2004. godine do danas. To važi za novac iz raznih budžeta, dok je još uvek "siva zona" novac koje stranke dobijaju putem donacija.

Da stranke ne dostavljaju finansijske izveštaje pokazuje i podatak da je do 31. marta ove godine, kada je bio rok za dostavljanje poslovanja za prošlu godinu, od ukupno 195 partija, finansijski izveštaj podnelo njih 141, ili oko 72 odsto.

Zanimljivo je da je, od 195 partija, njih 120 izveštaj podnelo u roku, dok je 21 stranka to uradila tek nakon urgencija. Prema zakonu, u partijama koje ostvare prihod iznad 10.000 KM obavezna je finansijska kontrola, s tim da se neke kontrole rade na osnovu izveštaja, a neke u sedištu partija i na licu mesta.

Tanja Topić, politički analitičar kaže da je mišljenja kako će revizorski izveštaji završiti na isti način kao i do sada, odnosno da će skupljati prašinu i bez reakcije nadležnih institucija.

Zloupotrebe javnih resursa PREMA rečima izvršne direktorke TI BiH Ivana Korajlić, stranke koje su na vlasti i čiji predstavnici obavljaju javne funkcije, imaju kontrolu nad javnim resursima, dodatno preusmeravaju i zloupotrebljavaju javna sredstva za potrebe političkih stranaka.

- Velike političke partije, posebno one u vlasti su "svete krave" i zaštićene činjenicom da su u vlasti, pa se podrazumeva da raspolažu javnim plenom po sopstvenom nahođenju. Javna preduzeća su postala krave muzare političkim partijama i to je siva zona u njihovom finansiranju koje ni najobjektivnije i najprofesionalnije revizorsko oko neće moći raskrinkati. Čini mi se da će ovo sve biti uzaludan posao, bez epiloga, jer je naša politička kultura takva da to prihvatamo kao nešto normalno i društveno prihvatljivo - poručila je Topićeva.

S druge strane Ivana Korajlić, izvršna direktorka Transparensi internešnela BiH (TI BiH) kaže da se pokazalo da stranke prijave mnogo manje troškove kampanje nego što su oni realni, jednostavno se ne prijavljuju svi izdaci.

- Samim tim se ne prijavljuju ni svi izvori sredstava koja stranke dobijaju, ne prijavljuju se svi donatori, sve donacije - istakla je Korajlićeva.