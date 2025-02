MODERNI GRAD STARIH ČUDA: Sevilja je "prestonica" Andaluzije, grad bogate istorije i raskošne arhitekture (FOTO)

KO nije video Sevilju - nije video čuda! Ovako Španci govore, i govore istinu u koju se lako uveri svaki namernik u najvećim gradu Andaluzije, četvrtom po veličini u kraljevini na Pirinejskom poluostrvu.

Foto: J. Matijević

Za tren oka svakog očaraju bogata i autentična umetnost mavarske arhitekture, velelepne, raskošne palate i katedrale, trgovi, parkovi, bašte i fontane, koride, vatreni igrači flamenka i zvuci gitare na svakom koraku, priče o Kolumbu i Kortezu, ali i o Don Žuanu i Karmen, pa onda one o istoriji duvana...

Baškari se Sevilja na širokoj reci Gvadalkivir. Legenda kaže da ju je osnovao Herkul dok je plovio kroz Gibraltarski moreuz sve do Atlantika, a istorija da je grad pod nazivom Hispalis osnovalo iberijsko pleme Turdetanos. Potom je bio kolonija rimske provincije Beatika i iz tog vremena Sevilja danas čuva akvadukt, hram u ulici Mamoles, stubove La Alameda de Herkules, kao i ostatke trga u blizini katedrale. Zidove koji okružuju stari grad podigao je Julije Cezar, ali su ih Mavari, muslimanski vladari Iberijskog poluostrva, dograđivali i uređivali od 712. godine pa sve do 1247.

Foto: J. Matijević Jedan od mostova na Španskom trgu

"Pečat" koji su ostavili vidljiv je i danas, na svakom koraku ovog modernog grada starih čuda: male fontane u dvorištima kuća, cvetni motivi ukrašavanja, zgrade Dvorište od gipsa i Alkazar, La Điralda - monumentalni zvonik katedrale visok 97 metara, najviši objekat u Andaluziji. Nekada je bio minaret kojem su, posle odlaska Mavara, stavili zvona. Sada je simbol Sevilje. Turisti se mogu popeti na njegov vrh koji krasi statua same Điralde koja ponosno gleda na grad. Ali je ona "nemirna" žena, jer se zbog vetra statua stalno malo pomera, pa ako se toranj obiđe više puta tokom dana ona će uvek gledati u drugom smeru. Sa zemlje gledano Điralda izgleda mala, ali njena replika iza katedrale pokazuje koliko je velika i koliki je poduhvat bio njeno postavljanje na vrh tornja.

KOLUMBOVI GROB I BROD U SEVILjSKOJ katedrali je grob Kristofera Kolumba, iako tu ne počiva celo njegovo telo. Po želji njegovog sina napravljen je u obliku katafalka, tako da Kolumbov sanduk nose četiri figure - kraljevi Kastilje, Leona, Aragona i Navare. Na otkrivaoca Amerike podseća i replika, originalne veličine, broda Santa Marija, "usidrenog" u reci Gvadalkivir, jednom od tri koji je bio u ekspediciji kada je 1492. otkriven Novi svet.

Ovaj monumentalni toranj, kao isheklan od nafinijih niti, deo je katedrale Santa Marija de la Sede, najveće na svetu, kako kažu, ako se gleda zapremina objekta. Šta god to značilo u nadmetanjima za svetska "naj", sigurno je da se spram njene veličine i najviši čovek oseća kao najmanje zrno peska. Prateći njene neverovatne linije oslikane na nebu utisak je da ga dodiruje, pa se samo zapitate kakvog su znanja i veština bili neimari koji su je podizali u 16. veku. Ali, čudima tu nije kraj, jer u ovoj bogomolji sa liste svetske baštine Uneska je i najveći oltar na svetu, napravljen od dve tone zlata, i čak 80 kapela.

Foto: J. Matijević Metropol Parasol, najveća drvena instalacija na svetu

Tik do katedrale je i Alkazar, palata koju su osnovali mavarski kraljevi u 10. veku. I danas se smatra jednom od najlepših ne samo u Andaluziji, već u Španiji. Sastoji se od više manjih palata, a njen gornji deo služi kao kraljevska rezidencija, najstarija u svetu koja se i danas koristi. Njeni prekrasni vrtovi i odaje mame turiste iz celog sveta, redovi za ulazak u nju su dugi na desetine metara, a budući da prima samo 750 posetilaca dnevno važno je da se karta rezerviše unapred.

Čudesna energija Sevilje najbolje se oseti u njenim ulicama. One su najlepše šarene sličice i stalno "zovu" da ih istražujete. Balkoni sa raznoraznim cvećem, prodavnice, detalji na fasadama, živi kafići puni razgovora na svim jezicima sveta... U nekom od njih može se popiti kafa po ceni od dva do dva i po evra, čiji je "začin", koji ne plaćate, miris pomorandži, jer njihova stabla su na svakom koraku. U samom gradu ima ih više od 30.000, a osim za hranu koriste se za marmeladu, slatkiše, ali i za mirise. Neka đakonija od pomorandži naći će se i u tapasima - malim porcijama različite hrane koja se služi uz piće. Izaberite vino, jer Španija je čuvena i po njima. Cena porcije tapasa je od četiri do šest evra, a uz čašu vina "zaokružite" na 10.

Duh Sevilje je nepotpun bez odlaska na flamenko veče. Taj doživljaj pamti se za ceo život. Dok se ne vidi, ništa ne može dočarati lepotu, vatru i energiju ovog plesa. Ako krenu suze, ne zaustavljajte ih...

U ovom gradu niste bili ako ne posetite veličanstveni Španski trg. On pokazuje raskoš Sevilje ispričanu u cigli, drvetu, gvožđu i keramičkim pločicama. Polukružan, sa prekrasnim klupama i mostovima. Klupe su poređane po abecedi, a svaka od njih predstavlja jednu regiju Španije. Za obilazak Španskog trga treba barem dva sata, a odmor se lako pronađe prekoputa, u divnom parku Marija Lujza, izgrađenom 1929. povodom Svetske izložbe.

Foto: J. Matijević Španski trg

Šetnja pored reke turiste dovodi i do Zlatnog tornja, nekada odbrambenog, koji su podigli Mavari u 13. veku. Ima više predanja zašto nosi ovo ime. Prema jednom - Španci su u njega stavili sve zlato koje su doneli iz Južne Amerike, dok drugo kaže da je za njegovu izgradnju korišćen materijal koji je na suncu svetlucao kao zlato.

Sevilja je nekada bila jedan od najvećih proizvođača duvana na svetu. Da bi zaštitile taj posao, vlasti su sagradile fabriku nalik tvrđavi. Radnici su bili muškarci, ali po dolasku Napoleona njih otpuštaju, a zapošljavaju žene, jer su njihovi prsti bili tanji da motaju duvan. Ove žene zvali su Las Cigareras, a najpoznatija je bila Karmen. Danas je na mestu fabrike Univerzitet Sevilje.

STADION "LA BOMBONjERA" U ULICU Nervin ne idu samo muškarci da posete stadion "Ramon Sančez Pičuan", poznat pod nadimkom La Bombonera de Nervin. Kapacitet stadiona je 45.500 mesta, a između ostalog proslavilo ga je što reprezetnacija Španije nikada nije izgubila nijednu utakmicu koju je igrala na njemu. Tako tvrde u Sevilji...

Među čudima Sevilje ne treba zaobići ni platformu Metropol Parasol, modernu drvenu instalaciju i jednu od najvećih drvenih građevina na svetu. Ona je potpuni kontrast većini starih seviljskih zdanja, ali ima svoju osobenost. Dizajnirana je poput niza kućica na drvetu u obliku pečurke, po kojima može da se hoda i uživa u divnom pogledu na čitav grad, ali i za to se karta mora rezervisati unapred...