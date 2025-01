SLAŽEM IH PO REDU, PA KAKO BOG ZAPOVEDI: Baka Milka puni 98 godina okružena sa četiri generacije svojih potomaka

BAKA Milka Mirković iz Nikšića, navršiće 98 godina 1. februara. Za svoje godine i te kako je krepka, a i umom britka, a sve to jer je sačuvala sve vrline koje su je čitav život krasile: smirenost, odmerenost, ljubaznost i najtananiji oblik srdačnosti. I ne prkosi godinama, kako kaže, "već ih samo slažem po redu kako dragi Bog zapoveda".

foto V mitrić

Ova divna žena, koja je u Mirkoviće, u Banjane došla iz čuvene loze Koprivica, ponosna je na dve kćeri i dvojicu sinova, na shane, zetove i 25 unučadi i praunučadi.

- Nikad mi nije dosadno. Da se samo jedno od njih dnevno javi ili dođe, to je Božji dar, a ja sam srećna jer me uvek zove više njih. Znaju da želim da ih čujem i vidim kao i oni mene - kaže baka Milka. Uoči rođendana, okupilo se kod baka Milke pet kolena. Osim nje bili su tu ćerka Cmilja, unuk Oliver, praunuk Vuk i čukununuk Nikša.

foto V mitrić

- Pažnja, ljubav, rad, trud, posvećenost, potpuni izostanak sebičnosti, kukavičluka, pohlepe, sujete, zavidnosti i licemerja, daju sigurnost za dobro zdravlje i bolji život - kaže baka Milka. - Često je bolje, i lekovitije, i od usta odvojiti i dati drugom. To što drugima dajemo, kako se kaže, "Bogu pozajmljujemo". To je moj život, ali, znam dobro, da me slede i moja čeljad. Menjale su se generacije u kući, porodici i familiji. Svaka je sa sobom nosila nešto osobeno, a njen unuk Miloš Mirković, naš proslavljeni košaraški as, danas ugledan privrednik i humanista u Bijeljini, akademik SKANU, kaže da je "samo baka uspela sa svima da se uklopi".

- Nikad ni na koga nije povisila ton, jer je blagost ono što obeležava njenu ličnost. Ne voli kad neko povisi ton, ali i tada mirnim rečima, tražeći drugu temu, utiče da bude mir. Obožavamo je svi. Nikad nam nije "popovala", već je volela da sluša šta mi pričamo, kako razmišljamo, šta želimo, šta smo naučili. I, divnim rečima, naša staramajka nam deli pohvale, a i kad, kao deca nekad, preteramo sa nestašlucima, ona kaže: "Znam ja dobro, da ste vi dobri, da nećete više" - kaže Miloš, koji joj je, sa suprugom Jovanom, inače Beograđankom darovao troje praunučad.

Ponosna na unuka Miloša PONOSNA sam što je moj unuk Miloš, i ove godine, bio kum slave u OŠ "Sveti Sava" u Bijeljini. Uživala sam i dok mi je prenosio utiske i dok mi je pričao kako su deca, snahe Jovana i Rosa, sin Dragoljub, koji zna za tren oka da dođe iz Bijeljine u Nikšić - kaže baka Milka.