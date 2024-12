KAZAN ZA RAKIJU UŠAO U ISTORIJU: Izložba "Čuvari inovacija - 100 godina od prvog srpskog patenta" u Muzeju nauke i tehnike (FOTO)

PREMA prvom Zakonu o zaštiti industrijske svojine usvojenom u Kraljevini SHS 1922, prvi registrovan patent u Srbiji bio je "Stroj za pečenje rakije" Milana Jovanovića, kazandžije iz Novog Sada, koji je zapravo prenesen mađarski patent iz 1909. A prvi patent koji je odobrila naša Uprava za zaštitu industrijske svojine, bila je "Sama sebe ljuljajuća kolevka" Adema Subašića, sajdžije iz Sarajeva.

Foto: Muzej nauke i tehnike

Na izložbi "Čuvari inovacija - 100 godina od prvog srpskog patenta", otvorena u sredu 11. decembra, u 18 časova, u Galeriji 51, Muzeja nauke i tehnike, među eksponatima je i jedan oglas pomenutog novosadskog kazandžije, kojim poštovanoj publici do znanja stavlja da ima "najnovijih i najpraktičnijih rakijskih kazana", koji su njegov pronalazak, te da je samo on dobio pravo da tu vrstu praviti sme. Na kraju i učtivo moli svakog prijatelja da, gde god vidi sličan kazan bez njegovog imena, to mu dojavi.

Postavka Muzej nauke i tehnike, čiji su autori Dušan Petrović i Saša Šepec, muzejski savetnici, premijerno će predstaviti i modele i makete tih prvih registrovanih patenata, među kojima su, uz Jovanovićev kazan i Subašićeva samoljuljajuća kolevka, i natkriveni bicikl (velosipedska kola), sprava za pravljenje cigareta, roštilj... Modele je izradio Dejan Vračarević, dizajner, dugogodišnji saradnik Muzeja u oblasti restauracije i zaštite tehničkih eksponata.

Foto Muzej nauke i tehnike

- Ovo je izložba o patentima i istovremeno izvesna patent-izložba, koja nikome nikakve materijalne dobiti neće doneti, ali možda hoće neke drugačije, duhovne - ističu autori u katalogu. - Uostalom, samo zahvaljujući tome što ne može biti komercijalizovana, moguće je da se ovi izumi, nakon više od 100 godina, opet pojave pred nama, pa makar u materijalima ili veličinama u kojima nisu bili prvobitno zamišljeni.

Foto Muzej nauke i tehnike Daljinar Mike Alsa

Poseban deo izložbe posvećen je realizovanim patentima iz muzjeskog fonda, među kojima su i oni čiji su autori velikani srpske nauke: akademik Mihailo Petrović Alas, dr Vladimir Stanojević i akademik Miomir Vukobratović. Autori postavke podsećaju i da je pronalazaka kod nas bilo i pre nego što je naša država počela da ih štiti:

- Druga industrijska revolucija, od 1870. do 1914. donosi ubrzani tehnološki razvoj što je uslovilo usvajanje Pariske konvencije o zaštiti industrijske svojine, 1883. Kraljevina Srbija bila je među prvih 11 zemalja potpisnica ove konvencije, iako je stekla nezavisnost samo pet godina ranije. Kao najznačajniji pronalazači do Prvog svetskog rata ističu se Ljubomir Klerić, Kosta Milovanović Koka, Mihailo Petrović Alas i Vladimir Stanojević. Budući da u tom periodu Kraljevina Srbija nije imala nadležni organ koji bi izdavao patente, oni su svoje pronalaske štitili u Austrougarskoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji i SAD.

Foto Muzej nauke i tehnike Valosipedska kola- natkriveni bicikl

Daleko značajnije pronalaske u tom periodu stvorili su srpski pronalazači koji su živeli i radili u drugim zemljama: Nikola Tesla (SAD), Mihajlo Pupin (SAD), Ognjeslav Stepanović Kostović (Rusija), Andrija Radovanović, glavni inženjer "Škode" u Plzenu, kao i Milutin Milanković koji je u to vreme živeo i radio u Beču. Tek 1920. stečeni su uslovi za osnivanje Uprave za zaštitu industrijske svojine, u čijoj nadležnosti su bili poslovi u vezi sa zaštitom patenata, uzoraka, modela i žigova, čiji je sledbenik današnji Zavod za intelektualnu svojinu.

Posebna Teslina strategija KAKO navode autori izložbe, Tesla je razvio posebnu poslovnu strategiju čiji je cilj bio da svojim pronalascima doprinese blagostanju čovečanstva. Sastojala se iz pet faza: izumeti, patentirati, promovisati, prodati i licencirati patent, nakon čega bi iznova počeo novi ciklus pronalazačkog rada. - Dosta svojih pronalazaka nije ni zaštitio. Najpre je štitio svoje patente u SAD, gde je smatrao da postoji najveća mogućnost za privlačenje investitora, a zatim je sprovodio zaštitu u drugim zemljama na restriktivniji način, radi smanjenja troškova zaštite, i izborom samo onih pronalazaka za koje je smatrao da su imali veći potencijal za primenu. Tesla je imao zaštićenih 116 osnovnih patenata, od kojih je 62 zaštitio i u drugim zemljama. Ukupno je imao 311 priznatih patenata u 27 zemalja sveta - zaključuju autori izložbe.

U međuratnom periodu počela je da se razvija i domaća industrija u Kraljevini SHS, pa su osim fizičkih lica, nosioci patenata bila i domaća preduzeća. Među pronalazačima, u prvoj deceniji rada Uprave, istakli su se Dobrivoje Božić (inženjer u Ministarstvu železnica Kraljevine SHS), Vladimir Stanojević (brigadni sanitetski lekar), Sergije Baltić, Svetozar Varićak (čuveni matematičar, nastavnik matematike Milutinu Milankoviću i Đuri Kurepi, koji je postao Ajnštajnov saradnik na geometrijskoj interpretaciji teorije relativnosti).

Srpski mač - skijavoneska PRONALASCI srpskih izumitelja mogu se pratiti do srednjeg veka. Među značajnijim izumima tog perioda je srpski mač - skijavoneska, koga karakteriše nakrsnica u obliku slova "S" i četvrtasta jabuka nepoznatog tvorca s kraja 14. veka. Jedan od prvih pronalazača čije ime znamo je Lazar Hilandarac (poznat kao Lazar Srbin). On je 1401. projektovao, izradio i postavio na jednoj od kula Kremlja u Moskvi prvi mehanički časovnik. Iako on nije izumeo celu konstrukciju, treba imati u vidu da su malobrojni majstori tog zanata unosili svoje inovacije u uređaje - može se pročitati u katalogu izložbe.

- Zavod za intelektualnu svojinu u svojoj dugoj istoriji pratio je sudbinu osam država, od Kraljevine SHS do Republike Srbije, u kojima je bio centralni organ nadležan za poslove industrijske svojine, inovirajući propise i zakone u skladu sa svetskim trendovima, a od 1994. nadležan je i za poslove autorskih i srodnih prava - navode autori izložbe. - Naši savremeni zakoni za zaštitu patenata usklađeni su sa evropskim propisima, Srbija je potpisnica skoro svih međunarodnih ugovora u oblasti patenata, a Evropskoj patentnoj organizaciji pristupila je 2010. godine.