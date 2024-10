MEĐU OBLACIMA GA VRATILA U ŽIVOT: Mlada Jovana Lalić, iz Sombora, spasla život putniku u avionu

ZA osnovne postulate Crvenog krsta: humanost, nepristrasnost, neutralnost, nezavisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost gotovo svi znaju, ali malobrojni su oni koji umeju da ih primene u praksi i na zemlji a kamoli u avionu punom putnika. Upravo takvu lekciju plemenitosti i hrabrosti nedavno je održala mlada Jovana Lalić (20), iz Sombora, koja je dala sve od sebe da spase život putniku kome je pozlilo tokom leta Frankfurt - Beograd.

foto: Grad Sombor

Jovana je po struci medicinska sestra, trenutno bez posla, i tog dana se vraćala se iz Nemačke u rodni Sombor. Iako je poletanje prošlo sasvim uobičajeno, posle samo desetak minuta videla je stjuardese koje trče ka repu aviona i dvojicu muškaraca koji tamo nose trećeg čoveka.

- Nastao je metež, a onda je stjuardesa pitala da li među putnicima postoji neko medicinske struke ko bi mogao da pomogne. Istog trena sam ustala i odjurila do njih. Rekla sam da sam završila medicinsku školu i da mogu da pomognem - prepričava svoj podvig ova hrabra devojka. - One su do tada već postavile elektrode od defibrilatora na čoveka kojem je pomoć bila potrebna. Proverila sam njegov puls i disanje, videla sam da nije svestan i rekla im da moramo započeti reanimaciju.

Foto: Shutterstock Spasla ga na letu Frankfurt - Beograd

Dok je Jovana oživljavala nepoznatog čoveka, avion je morao prinudno da sleti u Minhen.

- To smo znale samo stjuardese i ja. Oslobodile su mesta u repu aviona i tamo su sele dve stjuardese, dok smo treća stjuardesa i ja ostale kraj čoveka koji je i dalje nepomično ležao na podu. Ja sa njegove desne, a ona sa leve strane - nastavlja Jovana. - Pilot je zahtevao da sedimo i da se vežemo, jer nije smeo da rizikuje još neki život. To nam je bio jako nezgodan položaj, pa sam otpustila pojas koliko sam mogla i tako gotovo sedeći pokušala da što više pomognem tom čoveku. Dok je avion sletao nas dve smo ga neprekidno oživljavale, dvadesetak minuta, sve dok na aerodromu u Minhenu nije ušla ekipa Hitne pomoći.

TRENUTNO JE NEZAPOSLENA IAKO je pokazala kako se Hipokratova zakletva primenjuje na delu, Jovana Lalić je trenutno nezaposlena medicinska sestra. Jedno vreme je radila u somborskoj bolnici, a san joj je, kako kaže, da radi na Odeljenju ortopedije.

Iako veoma mlada, Jovana je pokazala izuzetnu pribranost i stručnost, i nijednog trenutka nije ni pomislila da odustane.

- Medicinskoj ekipi u Minhenu sam objasnila kako se sve dogodilo i šta smo radili. Oni su čoveka stavili na monitoring, uključili mu infuziju, dali mu neophodne lekove... Lekar minhenske Hitne pomoći mi je pružio ruku i rekao: "Čestitam, koleginice, spasli ste jedan život" - još pod utiscima nastavlja mlada Somborka. - E, tog trenutka kao da sam postala svesna šta se zaista dogodilo i šta sam uradila. Ljudi su počeli da mi prilaze, policijski službenik mi se zahvalio u ime cele Republike Nemačke i njihove policije, kao i u ime aerodroma. Tek tada sam doživela neki izliv emocija i počela sam da plačem. Ceo avion je počeo da aplaudira posadi i meni. Ne znam šta da kažem. Bila sam najpre srećna što sam pomogla da se spase život meni nepoznatom čoveku, a onda i ponosna što sam svojim znanjem to uspela.

PRIJEM KOD GRADONAČELNIKA POVODOM hrabrosti i čoveštva koje je pokazala, za Jovanu je upriličen prijem kod gradonačelnika Sombora Antonia Ratkovića. - Posebna mi je čast kada mogu da ugostim heroje iz svakodnevnog života. Jovanin hrabri čin je za svaku pohvalu i divljenje. Sombor je ponosan što ima ovakvu sugrađanku - poručio je gradonačelnik Ratković.

Osnove prve pomoći Jovana Lalić je naučila još kao volonter somborskog Crvenog krsta, a potom je medicinsko znanje proširila u Srednjoj medicinskoj školi "Ružica Rip" u Somboru. Teorija je, kako kaže, jedno, a realna situacija kada je nečiji život u vašim rukama nešto sasvim drugo.