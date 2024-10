PREŠLI 2.400 KILOMETARA ZA OBOLELU DECU: Završen humanitarni poduhvat Vranjanca Marka Nikolića i Podgoričanina Balše Zajića

HUMANITARAC i profesor fizičkog vaspitanja i podvižnik "Večernjih novosti" Marko Nikolić (36) juče je završio svoj poduhvat, tokom koga je prikupio 20.000 evra za aparat u niškom Kliničkom centru koji je od izuzetne važnosti za dijagnostiku dece obolele od raka.

Foto: Privatna arhiva

Misija je uspešna - kaže Marko iz Vranja na kraju do sada neviđenog humanitarnog ultra triatlona pod sloganom "Za naše male heroje".

U ovaj, do sada neviđeni humanitarni poduhvat, on se upustio sa Balšom Zajićem iz Podgorice 1. septembra. Najpre su veslali u kajacima 200 kilometara Jadranskim morem od Tivta do Herceg Novog, nakon toga su prešli 1.500 kilometara vozeći bicikl kroz Srbiju i Crnu Goru, da bi na kraju usledila najteža etapa - trčanje 700 kilometara kroz Srbiju, sa krajnjeg juga do Beograda.

- Kao predsednik Humanitarne fondacije "Zajedno možemo" doniraću Nurdoru 20.000 evra koliko je prikupljeno i to ćemo zvanično objaviti u kratkom periodu. Najveći poduhvat u Evropi je završen. Ovo niko do sada nije uradio. Za neverovatnih 36 dana prešli smo više od 2.400 kilometara kajakom, biciklom i trčeći - kaže Marko Nikolić.

Foto: Privatna arhiva

Ne krije da je izvođenje akcije bilo sve samo ne idealno, sve vreme su ih pratili loši vremenski uslovi, ali su sa druge strane bili izuzetno uporni, jer ih je vodila želja da pomognu malim herojima.

- Ovo je dokaz da je sve moguće. Rizikovali smo život i zdravlje kako bismo pomogli našim mališanima koji se bore da pobede opake bolesti - kaže Nikolić.

Ostatak daje Nurdor CILj humanitarne akcije bio je nabavka aparata za infuziju sa pratećim pacijent-monitorom i infuzionom pumpom koji se koristi u lečenju dece obolele od raka, za šta je bilo potrebno sakupiti 100.000 evra. Kako kaže Nikolić, ostatak novca će dodati Nurdor, tako da se akcija smatra uspelom.

U srpsku prestonicu humanitarci su stigli juče po podne, a simbolično su od Obrenovca do spomenika na Trgu republike imali pratnju policije kao podršku.

- Zagrlili su nas u mnogim gradovima, negde nam je bilo srce puno, negde je padala kiša, ali nas je uvek pratila ljubav i to je najvažnije. Kad god je bilo teško, trčao sam i sa temperaturom, povredom, a onda pomislio da radim ovo da bude lakše onima koji se bore sa najtežim bolestima i zbog toga hvala svima za svaki dinar uplate - kaže Nikolić.

Foto: Privatna arhiva