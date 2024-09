STIGAO I VETERAN SA KALEMEGDANA: Više od 170 "lepotana" iz Srbije i okruženja na šestom skupu oldtajmera u Paraćinu

GRAD na Crnici minule subote bio je centar zaljubljenika u lepo sređena motorna vozila starija od 30 godina, a njihovi vlasnici, vođeni motom "Što starije, to bolje", pristigli su iz svih krajeva Srbije, od Subotice do Vranja, te iz Rumunije, Bugarske, Severne Makedonije, Hrvatske...

Foto: Z. Rašić

Raritetni i uglavnom predratni gostujući primerci očuvanih "lepotana" bili su izloženi na platou kod gradske fontane, gde su mamili na fotografisanje mlade i starije. Ostali, nešto mlađi, ali takođe izuzetni modeli "okupirali" su glavnu paraćinsku ulicu, deleći kolovoz sa posetiocima i šetačima.

Redovni na smotrama OKRUŽNI Oldtajmer klub AMK "Pomoravlje" osnovan je 2018. godine sa željom da popuni oldtajmersku prazninu koja je tada postojala u Srbiji južno od Beograda. Sudeći prema šest izuzetno uspelih smotri istorijskih vozila koje su za to vreme organizovali, uspeli su u svemu. AMK okuplja 56 članova iz pomoravskog trograđa, koji u svom vlasništvu imaju devedesetak starih automobila, pa godišnje učestvuju na oko trideset sličnih revija u Srbiji i regionu.

Bila je ovo šesta po redu međunarodna oldtajmer izložba koju je organizovao Auto-moto klub "Pomoravlje" iz Paraćina. Prvi put locirana u centru grada, pokazala se kao pun pogodak, jer čak i da građani nisu znali da se održava godišnji skup starovremenskih automobila, nije bilo šanse da ga neko ne primeti. Svi su uživali u pogledu, ali su posebna atrakcija bili modeli kraj fontane.

- Tu su bili izloženi najstariji i najvredniji primerci koji su nam stigli u goste ove godine. Sve predratni automobili izuzev par "volgi" i "moskviča", jer smo hteli da malo popularišemo auto-industriju nekadašnjeg Sovjetskog Saveza. Prvi put je kod nas predstavljen "bmv 315" iz 1936. godine, jedini preostali auto u voznom stanju koji je učestvovao u čuvenoj trci oko Kalemegdana. Ta trka je preteča trke Formule 1. Iz našeg kluba imamo "pontijaka" iz 1931, takođe su izložene i dve "fijat balile", jedna je iz Bugarske, druga iz Severne Makedonije - nabraja Dejan Stević, čelnik AMK "Pomoravlje", zahvaljujući čijem trudu i besprekornoj organizaciji su Paraćinci mogli da vide još jedno izdanje ove manifestacije.

Foto: Z. Rašić Ivan Dobošić (levo) dovezao "pakard" iz Hrvatske

Ivan Dobošić iz mesta Čakovec (Hrvatska, Međumurje) dovezao je na prikolici svoj "pakard 120", godište 1936. Ponosan je što je njegov ljubimac na smotri verovatno najviše fotografisan.

- Uvezao sam ga iz Kalifornije pre desetak godina, preko okeana, brodom. Ništa ga nisam posebno restaurirao, sve je izvorno stanje. Troši dosta, ali to kod oldtajmera nije bitno. Motor je od osam cilindara, 4.600 kubika, 120 konjskih snaga. Ovo je samo jedan model iz moje bogate kolekcije od desetak oldtajmera. Kolekcionar sam već petnaestak godina i prvi put sam kod vas, u Paraćinu, pa sam odlučio da svake godine ubuduće dovezem drugi model - priča dobro raspoloženi Dobošić. On je jedan od oko 400 članova čakovačkog oldtajmer kluba, za koji kaže da je najjači u Hrvatskoj. U to su se, tvrdi, uverili i paraćinski oldtajmeraši koji su nedavno boravili tamo na sličnom događaju.

Predratni crni "kadilak" iz Rumunije, jako lepo restauriran i jedan od tri takva primerka, koliko ih trenutno u Evropi ima, takođe je privlačio veliku pažnju. U blizini je američki "vilis" iz 1952. Njega je dovezao Ćupričanin Goran Savić, u uniformi američkog vojnika.

- Ovo je američki vojni džip, "tata" svih džipova. Zato sam ja u stajlingu američkog vojnika, sa replikama tadašnjeg oružja. Kupio sam ga, inače, pre tri godine i samo sam ga prefarbao pošto boja nije bila originalna. Zamenio sam i neke druge sitnice. Recimo, originalne gume nabavio sam iz Indije - otkriva Goran. Dodaje da oko vozila ima još dosta posla. Šoferšajbna mora da se zameni cela, a planira i da ugradi originalni motor... Entuzijazma koliko hoćeš kad je reč o pasiji poput ove.

Nekoliko sati druženja je proteklo za čas, pa već u subotu popodne centar Paraćina vratio se u svoju svakodnevicu. U međuvremenu, AMK "Pomoravlje", koji je ove godine dobio podršku opštine i Zavičajnog muzeja, te brojnih sponzora iz privrede, podelio je priznanja svim učesnicima. Specijalna priznanja dodeljena su lokalnoj samoupravi, prijateljima kluba i najaktivnijim članovima bez čijeg velikog angažovanja ovakvog događaja ne bi ni bilo.

Bugari najbrojniji GEORGE Hristozu iz Plovdiva, Bugarska, koji je u Paraćin došao sa suprugom, predstavio je svoju "fijat balilu" iz 1935. godine, sertifikovanu kao istorijski automobil. Iz njegovog kluba tu su još dve "volge", ali iz cele Bugarske u Paraćin je stiglo najmanje četrdesetak starih automobila. Nije ni čudo, budući da sa AMK "Pomoravlje" neguju višegodišnje prijateljstvo, a Paraćinci su se čak sa "Pirinom" iz Blagojevgrada pobratimili.