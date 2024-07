NATO BI DA UZME SVETU GORU: Ko zaista organizuje upad grčkih specijalaca u manastir Esfigmen na Atosu

ZAVET monaha svetogorskog manastira Esfigmena "Pravoslavlje ili smrt" na srednjovekovnim zidinama koje čuvaju svetinju i na zastavi istaknutoj na visokoj kuli poslednje odbrane, pravi je razlog zbog koga su strogi i siromašni kaluđeri pod opsadom grčkih policijskih specijalaca koji najavljuju upad u manastir.

foto: Boris Subašić

Kao formalni razlog navode prijavu carigradskog patrijarha Vartolomeja i njegovih sledbenika da Esfigmenci "obučavaju ruske komandose".

- Carigradska patrijaršija se opsadom Esifgmena ponovo pokazuje kao instrument NATO, što se vidi iz nesuvisle optužbe da se u siromašnom manastiru obučavaju ruski specijalci! Iza nje stoje Amerika i Velika Britanija. Ovakvo demonstriranje sile, zloba i pakost su njihov tipičan stil. To je njihova poruka Rusiji i neposlušnim pravoslavcima da će NATO staviti i pravoslavlje pod kontrolu - kaže istoričar prof. dr Veljko Đurić Mišina, naš vodeći poznavalac savremene crkvene istorije.

Esfigmenski monasi, zvani i ziloti, revnitelji, u skladu sa zavetom, najavljuju neodstupnu odbranu "tvrđave pravoslavlja".

- Spremni smo da branimo manastir do smrti, ovo je naša duhovna domovina. Ovde smo se duhovno rodili i ovde ćemo umreti - izjavio je igumen Esfigmena, arhimandrit Metodije (Papalambrakopulo).

foto: Boris Subašić Zavet "Pravoslavlje ili smrt" na zidinama Esfigmena

Sukob Esfigmenaca sa Carigradskom patrijaršijom započeo je 1964. kada se tadašnji patrijarh Atinagora u Jerusalimu susreo sa papom i započeo prve ekumenističke razgovore posle velikog raskola crkava u 11. veku. To je izazvalo ogorčenje među svetogorskim monaštvom, a naročito u Esfigmenu gde je patrijarh proglašen "izdajnikom pravoslavlja, unijatom koji služi interesima Zapada, NATO-patrijarhom" koga otad ne pominju u molitvama i ne priznaju za starešinu monaške republike. Tada su prvi put vojska i policija poslate na Atos da "disciplinuju" monahe, a 2013. se odigrala poslednja opsada Esfigmena.

Svet je tada potresao snimak mršave ruke monaha koja kroz prozor na zidinama preti opsađivačima Molotovljevim koktelom. Esfigmenci su se zabarikadirali, a policija im je prekinula snabdevanje namirnicama i lekovima, što je koštalo života oko 20 starih i bolesnih monaha. Opsada je prekinuta bez zvaničnog objašnjenja, ali svetogorsko predanje kazuje da su Esfigmenci pozvali policijske zapovednike da uđu u manastir i uveli ih podrum gde su zatekli monahe okružene butan bocama iz kojih je zlokobno šištao gas. Esfigmenci su rekli da će pre dići sebe i svetinju u vazduh, nego da je prepuste "antihristima i ekumenistima". I, opsada je povučena.

foto: Boris Subašić Monasi Esfigmena, zavetovani na siromaštvo, su neustrašivi u odbrani pravoslavlja

Esfigmenci od tada uživaju veliku popularnost pa se odustalo od dugotrajnih opsada. Onaj ko stoji iza aktuelnog napada zatražio je od Svete epistasije, vlade Svete Gore Atonske, dozvolu za nasilni policijski upad u manastir. Prema dostupnim informacijama, predstavnici najuglednijih svetogorskih manastira koji čine epistasiju: Velike Lavre, Vatopeda, Ivirona, Hilandara i Dionisijata ne žele da dopuste svetogrđe i nasilje.

Istoričari početak napada na svetogorsko pravoslavlje datiraju u vreme grčke vojne hunte koja je 1967. zavela diktaturu uz pomoć SAD, u skladu sa Trumanovom doktrinom.

- Tradicionalnim protivnikom zapadnih vrednosti smatrana je Grčka pravoslavna crkva, pa su pučisti smenili atinskog arhiepiskopa i ceo sinod i umesto njih imenovali svoje crkvene činovnike. Carigradski patrijarh tada je bio Atinagora, bivši američki arhiepiskop, koji je na tron u Turskoj stigao Trumanovim predsedničkim avionom. Za antirusku politiku koju je vodio, zvanično i javno priznanje odao mu je lično direktor CIA Vilijam Donovan - navodi dr Đurić.

foto: Boris Subašić Manastir Esfigmen

Carigradski patrijarh je, pravno posmatrano, samo duhovni starešina pravoslavnih Grka u Turskoj, njih nešto više od 2.000, i istog je ranga sa patrijarsima ostalih pomesnih crkava. Vartolomej formalnu drevnu titulu vaseljenskog patrijarha zloupotrebljava i tvrdi da je vrhovni poglavar svih pravoslavaca, zbog čega je od protivnika dobio podsmešljiv nadimak "pravoslavni papa". Od imenovanja za patrijarha 1991. on je u otvorenom sukobu sa Moskovskom patrijaršijom, što je kulminiralo njegovim "priznanjem" ukrajinskih raskolnika. Po rečima stručnjaka, taj potez je značajno uticao na izbijanje oružanog sukoba na prostoru drevne Kijevske Rusije, gde je rođena Ruska pravoslavna crkva!

- Generalni sekretar NATO Stoltenberg otvoreno je nazivao pravoslavne crkve neprijateljskim. Da li je to znači da je Alijansa u ratu sa pravoslavljem i da li neko u njoj želi desakralizaciju i uništenje Svete Gore kao simbola i središta pravoslavnog sveta? Kako tumačiti ulogu carigradskog patrijarha koja priznavanjem sekti unosi razdor u pravoslavlje? On na primer, neprestano naziva srpskog patrijarha patrijarhom Srbije, čime insinuira da je vlast SPC ograničena u državnim granicama. Da li to znači da je dobio od nekog obećanje da će kao "vaseljenski patrijarh" vladati eparhijama pravoslavnih zemalja u inostranstvu, što je protivno svim kanonima - smatra dr Đurić.

foto: Boris Subašić Srpski poklonici u razgovoru sa Esfigmencem na poslušanju u vinogradu

SRBI UVEK DOBRODOŠLI

NA kapiji Esfigmena uvek dežura monah čuvar. On od onih koji žele da posete svetinju traži njihove svetogorske vize, gde je zapisana veroispovest poklonika i zemlja iz koje dolaze. Ulaz se ne dopušta onima za koje čuvar proceni da će uznemiravati monahe i narušavati ovdašnji strogi red. Srpski poklonici imaju privilegiju da su uvek dobrodošli i oni u velikom broju posećuju Esfigmen koji se nalazi četrdesetak minuta hoda od susednog Hilandara i sa kojim od vremena Svetog Save gaje izuzetno dobre odnose.

foto: Boris Subašić Crna zastava sa natpisom "Pravoslavlje ili smrt" iritira pristalice ekumeniѕam i globalizacije

REVOLT SVETOGORSKIH "STARACA"

CARIGRADSKA patrijaršija je pokušala da uvuče Svetu Goru u ukrajinsku krizu čime je izazvala revolt najuglednijih svetogorskih monaha, "staraca".

- Sveta Gora je danas postala skoro tuđa i neprepoznatljiva, pristajući da se pokori tuđim svetskim, uvek antipravoslavnim naredbama, koje nastoje da seju razdor - upozorio je starac Gavrilo iz Kelije svetog Hristodula reagujući na nekanonsko ponašanje carigradskog patrijarha Vartolomeja koji je ne samo priznao samoproglašenu ukrajinsku crkvu već je njene "sveštenike" 2019. uveo na Atos da bi teatralno bogoslužili u nekim manastirima.