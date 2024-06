PORUKE BUDUĆIM GENERACIJAMA: U zgradu bivšeg hotela u Bačkoj Topoli ugrađene dve vremenske kapsule iz 1957. i iz ove godine

KAKO je izgledao život u varošici pre sedam decenija, ali i kakve su opšte prilike u SFRJ bile, javnost je pre pola godine saznala iz vremenske kapsule pronađene u zidinama nekadašnjeg hotela u Bačkoj Topoli.

Konzerviran je izuzetno vredan arhivski dokument, nastao 1957. iz pera Lajoša Kiškarolja, rukovodioca radova na izgradnji hotela, pronađena je ista zelena boca u kojoj je stajao i vraćen je na drugi sprat zgrade koja se gradi punom parom. Pored njega, uzidana je još jedna vremenska kapsula u kojoj je opisana sadašnjica i šta je sve pratilo nekadašnji hotel "Panonija" od privatizacije do danas kao svedočanstvo za buduće generacije.

U zid budućeg sedišta javne uprave vremenske kapsule ugradili su sin bivšeg glavnog neimara Robert Kiškarolj, koji ima 96 godina i dalje živi u Bačkoj Topoli, i predsednik Opštine Adrian Satmari.

Ne krijući emocije, vremešni Kiškarolj se prisetio oca Lajoša, koji je sa toliko posvećenosti gradio, a potom i opisao radove na tadašnjem hotelu.

- Velika mi je čast što sam doživeo da budem deo ovih dešavanja, da se proneđe i sačuva očevo pismo jer je to on uvek želeo. Sećam se da je otac uvek govorio: "Jednom će da nađu" i sad je to "jednom", to vreme je došlo - priča čika Karolj. - U pismu je opisao šta je tu bilo, šta se tada gradilo i ko je učestvovao u gradnji. Moj otac je pisma uzidao i na objekte hotela na Zobnatici i zgradu "Žitokombinata", ali ona još nisu pronađena.

A trnovit put koji je hotel "Panonija" u samom srcu varoši prošao od sjajnih sedamdesetih do privatizacije, rušenja, borbe da se pronađe novac i da skelet postane prošlost opisani su u drugoj kapsuli. Tačan tekst njeni autori iz Opštine ne žele da otkrivaju, već puštaju da vreme i tok budućnosti učine svoje.

- Vremenske kapsule se sada nalaze u sefu preko kojeg će biti postavljena ploča i na kojoj će biti utisnuta dva datuma - 1957. i 2024. godina, sa grbom naše Opštine. Ponosni smo što smo deo toga - dodaje Adrian Satmari, prvi čovek opštine.

Novi početak starog zdanja POSLE turbulentnih početaka, nekadašnji hotel "Panonija" decenijama je bio simbol Bačke Topole. Sve do devedesetih, kada je privatizovan i kada počinje njegova obnova. Tada je nadograđen još jedan sprat, čime je, kako se ispostavilo, narušena statika objekta. U međuvremenu, objekat je zaplenila banka na ime dugovanja. Obnova staje, i hotel na početku veka ostaje ruina u centru varoši. Kako bi rešila sudbinu hotela, Opština je 2015. godine podigla kredit i kupila objekat. Radovi na obnovi počeli su septembra 2021. godine. U zgradi će biti novo sedište lokalne samouprave, kulturni i administrativni centar opštine, kao i učenički dom.

Pismo koje je zimus pronađeno napisano je avgusta 1957. godine, a Lajoš, inače rođen 1903, u njemu govori da su radovi na izgradnji počeli pet godina ranije i da su stajali jer nije bilo novca. Gradilo ga je 60 radnika, od kojih je deset zidara, čiji je on bio rukovodilac. On nam otkriva da su podrum i prvi sprat izgrađeni još 1952.

Vispreni Lajoš u svom pismu komunicira i sa nama, budućim generacijama.

"Kakva je situacija sada, dok u ruci držite ovo pismo? Polovina nas misli da će biti mnogo bolje, ali druga polovina je pesimistična. Dok ovo čitate možete da procenite u kom smeru je svet otišao, da li je zaista postao bolje i lepše mesto za život" - svojim rečima Kiškarolj nas tera na razmišljanje.

Ovo su pronašli radnici koji sada rade rekonstrukciju objekta, a kako nisu znali mađarski odneli su ga u Dom kulture.

- Ovo je dragoceno svedočanstvo, jer se nije znalo tačno kada je počela izgradnja hotela. Kada je pronađena ova vremenska kapsula pronašli smo i sina njenog tvorca i tom prilikom smo mu uručili skeniranu i uramljemu verziju pisma, a originalni primerak pisma smo vratili u zid - kaže Timea Čipe, direktorka Doma kulture, koja je koordinirala ovim poslom. - Moram da zahvalim Jožefu Boršošu iz Kavila, koji nam je poklonio istu flašu u kojoj se nalazilo pismo, zato što je originalna flaša slomljena kako bi se pismo izvadilo. Oskar Barta je na novu flašu u kojoj je pismo iz 2024. ugravirao grb Opštine. Evila Ejzler Rac i ja smo ukratko opisale sadašnja dešavanja, a pismo je ispisala Ramona Frindik. Vosak da zapečatimo flaše dao nam je Jožef Šihelnik.