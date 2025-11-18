TRUFLE SA ORASIMA I ČOKOLADOM: Mali zalogaj čistog užitka!
OVE elegantne čokoladne trufle, sa mekanim kremastim ganašem, hrskavim orasima i sjajnim čokoladnim sosom, predstavljaju savršenu gurmansku poslasticu. Lako se pripremaju, a svojim izgledom i ukusom podsećaju na ručno rađene delikatese iz vrhunskih poslastičarnica.
Sastojci
Za fil (kremasti ganaš):
- 200 gr seckane poluslatke čokolade
- 100 gr slatke pavlake
- 1 kašika putera
- 1 kašičica ekstrakta vanile
Za koru:
- 300 gr mlečne čokolade (za umakanje)
Za završetak
- mleveni orasi
- 100 gr čokolade
Priprema
Pripremite ganaš (fil)
Zagrejte slatku pavlaku dok ne počne da ključa. Prelijte je preko seckane poluslatke čokolade. Sačekajte 1 minut, zatim mešajte dok smesa ne postane glatka i sjajna. Dodajte puter i mešajte dok se ne otopi. Dodajte vanilu, ako je koristite. Ohladite u frižideru 1–2 sata, dok se smesa ne stegne dovoljno za oblikovanje.
Oblikujte trufle
Kašikom ili kalupom za kuglice napravite male kuglice od ganaša. Poređajte ih na tanjir i zamrznite 10 minuta da se stegnu i lakše umaču u čokoladu.
Pripremite čokoladnu ljusku
Otopite mlečnu čokoladu u mikrotalasnoj (30 sekundi + kratki intervali od 15 sekundi). Umočite svaku kuglicu u otopljenu čokoladu pomoću viljuške. Otresite višak i stavite na papir za pečenje. Pre nego što se čokolada potpuno osuši, pospite ih krupno mlevenim orasima.
Pripremite sjajni čokoladni sos
Otopite 100 gr čokolade. Dodajte 1 kašičicu biljnog ulja (opciono – za fluidniji, sjajniji sos). Uz pomoć tanke kašičice napravite ukrasne linije preko trufli.
Ostavite trufle da se potpuno osuše na sobnoj temperaturi ili ih stavite u frižider na 5 minuta.
Uživajte!
Preporučujemo
KARAMEL KOLAČ SA ORASIMA: Slatki zalogaj domaće radosti
17. 11. 2025. u 14:00
KIKIRIKI ČOKO ZALOGAJČIĆI: Recept za male energetske bombe pune ukusa
14. 11. 2025. u 11:00
MEDENjAK SA GRIZ KREMOM: Tradicionalni ukus koji uvek uspe
17. 11. 2025. u 11:00
"TI SI KRETEN!" Žestoka svađa u studiju Hit tvita, Babić udario na Antonijevića
ŽESTOKA svađa izbila je večeras u studiju televizije "Pink" u emisiji Hit Tvit gde gostuju predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić, pravnik Milan Antonijević i biznismen Branko Babić.
16. 11. 2025. u 21:55
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)