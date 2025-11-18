Torte i kolači

TRUFLE SA ORASIMA I ČOKOLADOM: Mali zalogaj čistog užitka!

Milena Tomasevic

18. 11. 2025. u 11:00

OVE elegantne čokoladne trufle, sa mekanim kremastim ganašem, hrskavim orasima i sjajnim čokoladnim sosom, predstavljaju savršenu gurmansku poslasticu. Lako se pripremaju, a svojim izgledom i ukusom podsećaju na ručno rađene delikatese iz vrhunskih poslastičarnica.

ТРУФЛЕ СА ОРАСИМА И ЧОКОЛАДОМ: Мали залогај чистог ужитка!

FOTO: Novosti

Sastojci

Za fil (kremasti ganaš):

  • 200 gr seckane poluslatke čokolade
  • 100 gr slatke pavlake
  • 1 kašika putera
  • 1 kašičica ekstrakta vanile 

Za koru:

  • 300 gr mlečne čokolade (za umakanje)

Za završetak

  • mleveni orasi 
  • 100 gr  čokolade 

Priprema

Pripremite ganaš (fil)

Zagrejte slatku pavlaku dok ne počne da ključa. Prelijte je preko seckane poluslatke čokolade. Sačekajte 1 minut, zatim mešajte dok smesa ne postane glatka i sjajna. Dodajte puter i mešajte dok se ne otopi. Dodajte vanilu, ako je koristite. Ohladite u frižideru 1–2 sata, dok se smesa ne stegne dovoljno za oblikovanje.

Oblikujte trufle

Kašikom ili kalupom za kuglice napravite male kuglice od ganaša. Poređajte ih na tanjir i zamrznite 10 minuta da se stegnu i lakše umaču u čokoladu.

Pripremite čokoladnu ljusku

Otopite mlečnu čokoladu u mikrotalasnoj (30 sekundi + kratki intervali od 15 sekundi). Umočite svaku kuglicu u otopljenu čokoladu pomoću viljuške. Otresite višak i stavite na papir za pečenje. Pre nego što se čokolada potpuno osuši, pospite ih krupno mlevenim orasima.

Pripremite sjajni čokoladni sos

Otopite 100 gr čokolade. Dodajte 1 kašičicu biljnog ulja (opciono – za fluidniji, sjajniji sos). Uz pomoć tanke kašičice napravite ukrasne linije preko trufli.

Ostavite trufle da se potpuno osuše na sobnoj temperaturi ili ih stavite u frižider na 5 minuta.

Uživajte!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NIŽI OD EVROPSKOG PROSEKA: Ovo je tačan broj zavisnika od igara na sreću u Srbiji

NIŽI OD EVROPSKOG PROSEKA: Ovo je tačan broj zavisnika od igara na sreću u Srbiji