TRUFLE SA ORASIMA I ČOKOLADOM: Mali zalogaj čistog užitka!

OVE elegantne čokoladne trufle, sa mekanim kremastim ganašem, hrskavim orasima i sjajnim čokoladnim sosom, predstavljaju savršenu gurmansku poslasticu. Lako se pripremaju, a svojim izgledom i ukusom podsećaju na ručno rađene delikatese iz vrhunskih poslastičarnica.

FOTO: Novosti

Sastojci

Za fil (kremasti ganaš):

200 gr seckane poluslatke čokolade

100 gr slatke pavlake

1 kašika putera

1 kašičica ekstrakta vanile

Za koru:

300 gr mlečne čokolade (za umakanje)

Za završetak

mleveni orasi

100 gr čokolade

Priprema

Pripremite ganaš (fil)

Zagrejte slatku pavlaku dok ne počne da ključa. Prelijte je preko seckane poluslatke čokolade. Sačekajte 1 minut, zatim mešajte dok smesa ne postane glatka i sjajna. Dodajte puter i mešajte dok se ne otopi. Dodajte vanilu, ako je koristite. Ohladite u frižideru 1–2 sata, dok se smesa ne stegne dovoljno za oblikovanje.

Oblikujte trufle

Kašikom ili kalupom za kuglice napravite male kuglice od ganaša. Poređajte ih na tanjir i zamrznite 10 minuta da se stegnu i lakše umaču u čokoladu.

Pripremite čokoladnu ljusku

Otopite mlečnu čokoladu u mikrotalasnoj (30 sekundi + kratki intervali od 15 sekundi). Umočite svaku kuglicu u otopljenu čokoladu pomoću viljuške. Otresite višak i stavite na papir za pečenje. Pre nego što se čokolada potpuno osuši, pospite ih krupno mlevenim orasima.

Pripremite sjajni čokoladni sos

Otopite 100 gr čokolade. Dodajte 1 kašičicu biljnog ulja (opciono – za fluidniji, sjajniji sos). Uz pomoć tanke kašičice napravite ukrasne linije preko trufli.

Ostavite trufle da se potpuno osuše na sobnoj temperaturi ili ih stavite u frižider na 5 minuta.

Uživajte!