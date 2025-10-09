OVSENI KOLAČ OD JABUKA: Bez šećera, bez brašna, bez griže savesti
avršen za doručak, užinu ili lagani desert, napravljen je bez belog šećera i brašna, a prirodnu slatkoću duguje bananama, jabukama i suvom grožđu. Njegova priprema traje svega nekoliko minuta, a miris cimeta koji se širi iz rerne osvojiće sve ukućane.
Zdrava užina koju ćete voleti
- 1 šolja (100 gr) ovsenih pahuljica ili ovsenog brašna
- 2 srednje jabuke (rendane ili izblendirane)
- 2 zrele banane (izgnječene)
- 100 g suvog grožđa (potopljenog i ocedjenog)
- 2 jaja
- ½ kašičice cimeta
- 1 kašičica praška za pecivo
Priprema:
Zagrejte rernu na 180°C, pleh obložite papirom za pečenje. Sameljite ovsene pahuljice u brašno (ako koristite cele). U velikoj činiji pomešajte jabuke, banane, jaja, cimet, prašak za pecivo i ovseno brašno. Dodajte suvo grožđe i lagano promešajte. Smesu izlijte u pleh i poravnajte. Pecite 35–40 minuta, dok ne porumeni. Ohladite pre sečenja i servirajte.
Uživajte!
HRVATSKA POSLALA NOTU CRNOJ GORI: Vratite Hrvatima imovinu u Tivtu i Dobroti
HRVATSKA je poslala Crnoj Gori diplomatsku notu, tražeći od nje da vrati imovinu pripadnicima hrvatske manjine u gradovima Tivat i Dobrota, preneli su hrvatski mediji.
09. 10. 2025. u 08:02
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"ETO ME BRZO KOD TEBE, STARI MOJ" Halidova žena teško podnela vest o smrti pevača
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
08. 10. 2025. u 07:47
Komentari (0)