Torte i kolači

OVSENI KOLAČ OD JABUKA: Bez šećera, bez brašna, bez griže savesti

Milena Tomasevic

09. 10. 2025. u 10:30

avršen za doručak, užinu ili lagani desert, napravljen je bez belog šećera i brašna, a prirodnu slatkoću duguje bananama, jabukama i suvom grožđu. Njegova priprema traje svega nekoliko minuta, a miris cimeta koji se širi iz rerne osvojiće sve ukućane.

ОВСЕНИ КОЛАЧ ОД ЈАБУКА: Без шећера, без брашна, без гриже савести

FOTO: Novosti

Zdrava užina koju ćete voleti

Sastojci:
  • 1 šolja (100 gr) ovsenih pahuljica ili ovsenog brašna
  • 2 srednje jabuke (rendane ili izblendirane)
  • 2 zrele banane (izgnječene)
  • 100 g suvog grožđa (potopljenog i ocedjenog)
  • 2 jaja
  • ½ kašičice cimeta
  • 1 kašičica praška za pecivo

Priprema:

Zagrejte rernu na 180°C, pleh obložite papirom za pečenje. Sameljite ovsene pahuljice u brašno (ako koristite cele). U velikoj činiji pomešajte jabuke, banane, jaja, cimet, prašak za pecivo i ovseno brašno. Dodajte suvo grožđe i lagano promešajte. Smesu izlijte u pleh i poravnajte. Pecite 35–40 minuta, dok ne porumeni. Ohladite pre sečenja i servirajte.

Uživajte!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

CRNA GORA MORA DA IGRA NA POBEDU: Četi Mirka Vučinića preko potreban trijumf kako bi održala nade o plasmanu na Svetsko prvenstvo
Tip fudbal

0 0

CRNA GORA MORA DA IGRA NA POBEDU: Četi Mirka Vučinića preko potreban trijumf kako bi održala nade o plasmanu na Svetsko prvenstvo

FARSKA Ostrva i Crna Gora ukrštaju koplja na "Torsvoluru" u četvrtak uveče (20.45), u meču koji bi mogao značajno uticati na borbu za plasman u narednu fazu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine. Obe selekcije traže treću pobedu u kampanji, ali dok domaćin dočekuje meč u naletu samopouzdanja, gosti iz Podgorice su u ozbiljnoj rezultatskoj krizi.

09. 10. 2025. u 07:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

GULAŠ: Savršen ručak za hladne dane
Bakini recepti

0 1

GULAŠ: Savršen ručak za hladne dane

Ovaj recept donosi toplinu, punoću ukusa i podseća na porodična okupljanja oko trpeze. Sastojci su jednostavni, priprema laka, a rezultat – neverovatno ukusan i sasvim sigurno će postati stalni deo vašeg porodičnog menija.

08. 10. 2025. u 22:39

Politika
Tenis
Fudbal
Wall Street Pepe spaljuje 4 milijarde WEPE tokena dok se lansiranje približava

Wall Street Pepe spaljuje 4 milijarde WEPE tokena dok se lansiranje približava