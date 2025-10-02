KARAMEL ČOKOLADNI ČIZKEJK: Recept za čokoladnu čaroliju

Čokolada, karamel, kremasti sir i hrskava kora — sve to u jednoj savršenoj poslastici koja se topi u ustima. Idealan je za praznike, slavlja, ili bilo koju priliku kada želite da impresionirate svoje goste ili jednostavno nagradite sebe.

FOTO: Novosti

Sastojci:



1 ½ šolje mrvica čokoladnih kolačića (npr. Oreo, bez krema)

⅓ šolje neslanog putera, otopljenog

Za krem:

600 gr krem sira, omekšalog

1 šolja kristalnog šećera

3 velika jaja

1 kašičica vanila ekstrakta

½ šolje pavlake

Za preliv:

1 šolja karamel sosa

½ šolje čokoladnog sosa

šlag po ukusu

čokoladne mrvice za ukrašavanje

Priprema:

1. Priprema kore

U činiji pomešajte mrvice čokoladnih kolačića i otopljeni puter. Smesu ravnomerno rasporedite i utvrdite na dno okruglog kalupa sa odvojivim obručem (prečnika oko 23 cm). Stavite u frižider da se stegne 30 minuta.

2. Priprema fila

U velikoj činiji umutite krem sir i šećer dok ne dobijete glatku smesu. Dodajte jaja jedno po jedno, zatim vanilu i pavlaku. Mešajte dok ne postane ujednačeno.

3. Pečenje

Sipajte fil preko ohlađene kore i poravnajte. Pečete u prethodno zagrejanoj rerni na 160°C oko 50–60 minuta, dok centar blago ne zatreperi pri pomeranju. Isključite rernu i ostavite čizkejk unutra još 1 sat sa otškrinutim vratima. Potpuno ohladite na sobnoj temperaturi, pa prebacite u frižider najmanje 4 sata (idealno preko noći).

Prelijte ohlađeni čizkejk karamel sosom, zatim čokoladnim. Ukrasite šlagom i čokoladnim mrvicama pred samo serviranje.

Prijatno!