KARAMEL ČOKOLADNI ČIZKEJK: Recept za čokoladnu čaroliju
Čokolada, karamel, kremasti sir i hrskava kora — sve to u jednoj savršenoj poslastici koja se topi u ustima. Idealan je za praznike, slavlja, ili bilo koju priliku kada želite da impresionirate svoje goste ili jednostavno nagradite sebe.
Sastojci:
- 1 ½ šolje mrvica čokoladnih kolačića (npr. Oreo, bez krema)
- ⅓ šolje neslanog putera, otopljenog
Za krem:
- 600 gr krem sira, omekšalog
- 1 šolja kristalnog šećera
- 3 velika jaja
- 1 kašičica vanila ekstrakta
- ½ šolje pavlake
- Za preliv:
- 1 šolja karamel sosa
- ½ šolje čokoladnog sosa
- šlag po ukusu
- čokoladne mrvice za ukrašavanje
Priprema:
1. Priprema kore
U činiji pomešajte mrvice čokoladnih kolačića i otopljeni puter. Smesu ravnomerno rasporedite i utvrdite na dno okruglog kalupa sa odvojivim obručem (prečnika oko 23 cm). Stavite u frižider da se stegne 30 minuta.
2. Priprema fila
U velikoj činiji umutite krem sir i šećer dok ne dobijete glatku smesu. Dodajte jaja jedno po jedno, zatim vanilu i pavlaku. Mešajte dok ne postane ujednačeno.
3. Pečenje
Sipajte fil preko ohlađene kore i poravnajte. Pečete u prethodno zagrejanoj rerni na 160°C oko 50–60 minuta, dok centar blago ne zatreperi pri pomeranju. Isključite rernu i ostavite čizkejk unutra još 1 sat sa otškrinutim vratima. Potpuno ohladite na sobnoj temperaturi, pa prebacite u frižider najmanje 4 sata (idealno preko noći).
Prelijte ohlađeni čizkejk karamel sosom, zatim čokoladnim. Ukrasite šlagom i čokoladnim mrvicama pred samo serviranje.
Prijatno!
