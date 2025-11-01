Salate i čorbe

SALATA ZA DUG ŽIVOT: Naše preci su je svakodnevno imali na jelovniku

V.N.

01. 11. 2025. u 15:48

ZA dug život – jedite ovu salatu, od nje nema zdravije.

Foto Shutterstock

Prednost kiselog kupusa se nalazi u visokom procentu vitamina C. To nije sve. Kiseli kupus je popularan protiv mamurluka, dobar je za zdravlje tela. Samo 100 grama kiselog kupusa sadrži 20 miligrama vitamina C.

To jača imunu odbranu i sprečava rano starenje ćelija i tkiva. Kiseli kupus takođe sadrži vitamine A, K i složene vitamine grupe B. Ove supstance sprečavaju brojne gastointestinalne patologije (na primer čir na želucu i dvanaestopalačnom crevu).

Kiseli kupus snižava holesterol u krvi i sprečava pojavu malignih ćelija. Odličan je kao dijetetski proizvod jer sadrži tartronsku kiselinu koja sprečava stvaranje masnih naslaga.

Kiseli kupus je zdraviji od svežeg

Recept:

Potrebno je:

– 2 glavice kupusa
– 6 većih šargarepa
– so (40 gr po 1kg povrća)
– voda

Priprema:

Kupus izrendajte, a zatim i šargarepu. Izmešajte povrće pa stavljajte u plastično bure. Red povrća, pa red soli.

Zatim nalijte kupus sa vodom, toliko da ogrezne. Pritisnite povrće poklopcem pa kamenom kako bi se lepo sleglo.

Zatim ostavite da ukisne. Nakon par dana proverite, ako se pojavi pena na kupusu, pokupite je.

(Krstarica)

