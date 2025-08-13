RECEPT: Salata od krompira, paprike i tunjevine

Salata od krompira, paprike i tunjevine je savršen spoj jednostavnih sastojaka i bogatog ukusa. Lagana, hranljiva i osvežavajuća, idealna je kao samostalan obrok ili ukusna letnja užina.

Foto:Novosti

Salata od krompira, paprike i tunjevine

4 srednja krompira

2 crvene paprike

2 žute paprike

1/2 crvenog luka

So, 1/2 kašičice smeđeg šećera

2 kašike limunovog soka

4-5 kašika maslinovog ulja

180 g tunjevine u ulju (oceđene)

1 šolja maslina

1/2 vezice peršuna

Skuvajte krompir srednjoj temperaturi 25-30 minuta. U međuvremenu, očišćene paprike isecite na trakice po dužini. Crvene paprike isecite na kriške i posolite. Svo povrće stavite u činiju. Pomešajte ulje sa limunom i dodajte povrću u činiji. Dobro promešajte rukama, a zatim marinirano povrće stavite u pleh i stavite u rernu na 200 stepeni na 25-30 minuta. U međuvremenu, ocedite krompir, oljuštite ga, a zatim ga isecite na komade. Izvadite paprike iz rerne, ostavite da se malo ohlade. Dodajte isečen krompir, sitno seckani peršun, seckane masline i na kraju oceđenu tunu. Dobro promešajte i spremno je za serviranje.

Prijatno!