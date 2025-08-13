RECEPT: Salata od krompira, paprike i tunjevine
Salata od krompira, paprike i tunjevine je savršen spoj jednostavnih sastojaka i bogatog ukusa. Lagana, hranljiva i osvežavajuća, idealna je kao samostalan obrok ili ukusna letnja užina.
Salata od krompira, paprike i tunjevine
- 4 srednja krompira
- 2 crvene paprike
- 2 žute paprike
- 1/2 crvenog luka
- So, 1/2 kašičice smeđeg šećera
- 2 kašike limunovog soka
- 4-5 kašika maslinovog ulja
- 180 g tunjevine u ulju (oceđene)
- 1 šolja maslina
- 1/2 vezice peršuna
Skuvajte krompir srednjoj temperaturi 25-30 minuta. U međuvremenu, očišćene paprike isecite na trakice po dužini. Crvene paprike isecite na kriške i posolite. Svo povrće stavite u činiju. Pomešajte ulje sa limunom i dodajte povrću u činiji. Dobro promešajte rukama, a zatim marinirano povrće stavite u pleh i stavite u rernu na 200 stepeni na 25-30 minuta. U međuvremenu, ocedite krompir, oljuštite ga, a zatim ga isecite na komade. Izvadite paprike iz rerne, ostavite da se malo ohlade. Dodajte isečen krompir, sitno seckani peršun, seckane masline i na kraju oceđenu tunu. Dobro promešajte i spremno je za serviranje.
Prijatno!
