Salate i čorbe

RECEPT: Salata od krompira, paprike i tunjevine

Milena Tomasevic

13. 08. 2025. u 08:00

Salata od krompira, paprike i tunjevine je savršen spoj jednostavnih sastojaka i bogatog ukusa. Lagana, hranljiva i osvežavajuća, idealna je kao samostalan obrok ili ukusna letnja užina.

Foto:Novosti

  • 4 srednja krompira
  • 2 crvene paprike
  • 2 žute paprike
  • 1/2 crvenog luka
  • So, 1/2 kašičice smeđeg šećera
  • 2 kašike limunovog soka
  • 4-5 kašika maslinovog ulja
  • 180 g tunjevine u ulju (oceđene)
  • 1 šolja maslina
  • 1/2 vezice peršuna

Skuvajte krompir srednjoj temperaturi 25-30 minuta. U međuvremenu, očišćene paprike isecite na trakice po dužini. Crvene paprike isecite na kriške i posolite. Svo povrće stavite u činiju. Pomešajte ulje sa  limunom  i dodajte povrću u činiji. Dobro promešajte rukama, a zatim marinirano povrće stavite u pleh i stavite u rernu na 200 stepeni na 25-30 minuta. U međuvremenu, ocedite krompir, oljuštite ga, a zatim ga isecite na komade. Izvadite paprike iz rerne, ostavite da se malo ohlade. Dodajte isečen krompir, sitno seckani peršun, seckane masline i na kraju oceđenu tunu. Dobro promešajte i spremno je za serviranje.

Prijatno!

