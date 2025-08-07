Salate i čorbe

VIRALNA LETNJA SALATA: Od krastavca, krompira i tunjevine

Новости онлајн

07. 08. 2025. u 10:21

APSOLUTNO je savršena za vrele letnje dane, niko joj neće odoleti.

ВИРАЛНА ЛЕТЊА САЛАТА: Од краставца, кромпира и туњевине

Foto: Profimedia

Salata sa krastavcem idealna za ove letnje dane.

Sastojci:

* 1 krastavac, tanko isečen

* 3 mlada krompira, tanko isečena
* 110 g tunjevine
* ½ ljubičastog luka
* 2 pune kašike grčkog jogurta
* 2 kašike peršuna ili vlašca, sitno iseckanog
* 3 kašike ceđenog limunovog soka
* 1 kašika maslinovog ulja
* 1 kašika začina za krompire
* ½ kašičice morske soli
* ½ kašičice bibera

Priprema:

Kako biste napravili ovu salatu, mladi krompir tanko isecite, isperite pod hladnom vodom, ocedite, stavite u posudu pogodnu za mikrotalasnu, poklopite i zagrevajte u mikrotalasnoj na najjačoj snazi 5 minuta ili dok ne omekšaju.

Ostavite da se hlade nekoliko minuta.

Dok se krompir priprema, tanko isecite krastavac i ljubičasti luk i stavite ih u veliku činiju ili posudu.

U istu posudu dodajte komadiće tunjevine, grčki jogurt, limunov sok, maslinovo ulje, peršun ili vlašac, začin za sve vrste krompira, morsku so i biber.

Pažljivo dodajte ohlađeni krompir preko.

Lagano promešajte u posudi dok se dobro ne sjedini. Servirajte odmah ili držite u frižideru do serviranja.

Prijatno!

(Super Žena/B 92)

