VIRALNA LETNJA SALATA: Od krastavca, krompira i tunjevine
APSOLUTNO je savršena za vrele letnje dane, niko joj neće odoleti.
Salata sa krastavcem idealna za ove letnje dane.
Sastojci:
* 1 krastavac, tanko isečen
* 3 mlada krompira, tanko isečena
* 110 g tunjevine
* ½ ljubičastog luka
* 2 pune kašike grčkog jogurta
* 2 kašike peršuna ili vlašca, sitno iseckanog
* 3 kašike ceđenog limunovog soka
* 1 kašika maslinovog ulja
* 1 kašika začina za krompire
* ½ kašičice morske soli
* ½ kašičice bibera
Priprema:
Kako biste napravili ovu salatu, mladi krompir tanko isecite, isperite pod hladnom vodom, ocedite, stavite u posudu pogodnu za mikrotalasnu, poklopite i zagrevajte u mikrotalasnoj na najjačoj snazi 5 minuta ili dok ne omekšaju.
Ostavite da se hlade nekoliko minuta.
Dok se krompir priprema, tanko isecite krastavac i ljubičasti luk i stavite ih u veliku činiju ili posudu.
U istu posudu dodajte komadiće tunjevine, grčki jogurt, limunov sok, maslinovo ulje, peršun ili vlašac, začin za sve vrste krompira, morsku so i biber.
Pažljivo dodajte ohlađeni krompir preko.
Lagano promešajte u posudi dok se dobro ne sjedini. Servirajte odmah ili držite u frižideru do serviranja.
Prijatno!
(Super Žena/B 92)
