KREMAST, ZDRAV I UKUSAN: Rižoto sa maslačkom

SAMONIKLO bilje, osim što je lekovito, fenomenalnog je ukusa ako umete da ga lepo pripremite. Verujemo da ovakav rižoto još niste probali - uživajte!

Potrebno je:

- 50 g pirinča okruglog zrna



Priprema:

- 20 g sitno naseckanog crvenog luka- 1/2 čaše belog vina- 20 g parmezana- 20 g maslaca- maslinovo ulje- bujon od povrća- burata sir, po želji

Dobro očistite samoniklo bilje, blanširajte ga u vreloj vodi pa ohladite u hladnoj, u koju ste dodali led. Procedite bilje, oblikujte kuglicu od njega i istisnite iz nje preostalu tečnost. Zatim ga naseckajte što sitnije možete. Na maslinovom ulju propržite crveni luk, koji ste prethodno sitno iseckali, dodajte pirinač, lovor, pa dinstajte, dodajući belo vino i bujon, u količinama po želji, dok pirinač ne bude kuvan. Dolivajte tečnost po potrebi i kuvajte 15-ak minuta. Na kraju dodajte bilje koje ste naseckali i maslac, pa začinite parmezanom. Prilikom serviranja stavite u svaki tanjir, na rižoto, pomalo burata sira.