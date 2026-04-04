KREMAST, ZDRAV I UKUSAN: Rižoto sa maslačkom
SAMONIKLO bilje, osim što je lekovito, fenomenalnog je ukusa ako umete da ga lepo pripremite. Verujemo da ovakav rižoto još niste probali - uživajte!
Potrebno je:
- 50 g pirinča okruglog zrna
- 20 g sitno naseckanog crvenog luka
- 1/2 čaše belog vina
- 20 g parmezana
- 20 g maslaca
- maslinovo ulje
- bujon od povrća
- burata sir, po želji
Priprema:
Dobro očistite samoniklo bilje, blanširajte ga u vreloj vodi pa ohladite u hladnoj, u koju ste dodali led. Procedite bilje, oblikujte kuglicu od njega i istisnite iz nje preostalu tečnost. Zatim ga naseckajte što sitnije možete. Na maslinovom ulju propržite crveni luk, koji ste prethodno sitno iseckali, dodajte pirinač, lovor, pa dinstajte, dodajući belo vino i bujon, u količinama po želji, dok pirinač ne bude kuvan. Dolivajte tečnost po potrebi i kuvajte 15-ak minuta. Na kraju dodajte bilje koje ste naseckali i maslac, pa začinite parmezanom. Prilikom serviranja stavite u svaki tanjir, na rižoto, pomalo burata sira.
Preporučujemo
SA UKUSOM ŠPARGLI I MORA: Mediteranski rižoto
05. 03. 2026. u 07:00
PET JEZIKA GOVORI, A ŠESTI ZAMUCKUJE: Preukusna pita sa jabukama i bundevom
25. 03. 2026. u 08:00
FENOMENALNO PREDJELO, ALI I GLAVNO JELO: Punjeni luk
02. 04. 2026. u 07:00
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
