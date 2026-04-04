Ručak dana

KREMAST, ZDRAV I UKUSAN: Rižoto sa maslačkom

Bojana Jovanović

04. 04. 2026. u 07:00

SAMONIKLO bilje, osim što je lekovito, fenomenalnog je ukusa ako umete da ga lepo pripremite. Verujemo da ovakav rižoto još niste probali - uživajte!

КРЕМАСТ, ЗДРАВ И УКУСАН: Рижото са маслачком

Potrebno je:

- 50 g pirinča okruglog zrna

- 50 g poljskog proletnjeg samoniklog bilja (pucavca, matovilca, maslačka, koprive...)
- 20 g sitno naseckanog crvenog luka
- 1/2 čaše belog vina
- 20 g parmezana
- 20 g maslaca
- maslinovo ulje
- bujon od povrća
- burata sir, po želji

 

Priprema: 

Dobro očistite samoniklo bilje, blanširajte ga u vreloj vodi pa ohladite u hladnoj, u koju ste dodali led. Procedite bilje, oblikujte kuglicu od njega i istisnite iz nje preostalu tečnost. Zatim ga naseckajte što sitnije možete. Na maslinovom ulju propržite crveni luk, koji ste prethodno sitno iseckali, dodajte pirinač, lovor, pa dinstajte, dodajući belo vino i bujon, u količinama po želji, dok pirinač ne bude kuvan. Dolivajte tečnost po potrebi i kuvajte 15-ak minuta. Na kraju dodajte bilje koje ste naseckali i maslac, pa začinite parmezanom. Prilikom serviranja stavite u svaki tanjir, na rižoto, pomalo burata sira.

