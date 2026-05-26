PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić započeo je treći dan zvanične posete NR Kini gde boravi na poziv kineskog predsednika Si Đipinga.

Vučić održao predavanje studentima u Pekingu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na Univerzitetu Ćinghua susreo se sa rukovodstvom Univerziteta, te upisao se u knjigu počasnih gostiju.

Nakon uvodnog obraćanja predsednika Univerziteta Ćinghua Li Luminga, Vučić je studentima održao predavanje.

Uprava Univerziteta podsetila je koliko je čvrsto prijateljstvo Srbije i Kine, da je predsednik Si lično uručio orden prdsedniku Vučiću, ali i na to koliko je Srbija ekonomski ojačala od kada je Vučić na njenom celu.

- Vi ste jako popularni u Kini. Zadovoljstvo nam je što ćete održati predavanje našim studentima - rekao je Li Luming.

Predsesnik je u govoru pred studentima govorio o predsednkiku Siju, prijateljstvu Srbije i Kine. Predsednik je podsetio studente da je ambasada Kine bila bombardovana u Beogradu.

Studenti su bili oduševljeni predsednikovim govorom i imali su priliku da mu postave pitanja.

