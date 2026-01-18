Ručak dana

PAPRIKA SA PRAZILUKOM I BELIM LUKOM: Mirisno jelo uz domaći hleb

Milena Tomasevic

18. 01. 2026. u 18:30 >> 17:43

„Ako volite jednostavna i domaća jela, danas pripremite pečenu papriku sa prženim prazilukom i belim lukom.“

ПАПРИКА СА ПРАЗИЛУКОМ И БЕЛИМ ЛУКОМ: Мирисно јело уз домаћи хлеб

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 5–6 pečenih paprika, oljuštenih i isečenih na trakice
  • 1 praziluk
  • 2–3 čena belog luka
  • 3 kašike ulja
  • so po ukusu
  • biber
  • malo sivog peršuna
  • svež peršun po želji

Priprema 
Isecite praziluk na tanke kolutove. Zagrejte ulje u tiganju i pržite praziluk na umerenoj vatri dok ne omekša i postane staklast. U praziluk dodajte paprike isečene na trakice. Promešajte i kratko pržite 3–4 minuta da se ukusi spoje. Na kraju dodajte sitno seckan beli luk, so, biber i sivi peršun. Promešajte i sklonite sa vatre da beli luk ne zagori. Pospite svežim peršunom i poslužite toplo. Poslužite uz domaći hleb – savršeno kao prilog ili samostalno jelo.

Prijatno!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

FOKAČA: Mekana iznutra, blago hrskava spolja!
Peciva i pite

0 1

FOKAČA: Mekana iznutra, blago hrskava spolja!

Fokača je klasičan italijanski hleb, mekan iznutra i blago hrskav spolja. Ključ je više vode u testu za vazdušnost, stretch & fold tehnika za razvoj glutena, sporo hlađenje preko noći za bolji ukus i maslinovo ulje, čeri paradajz, ruzmarin i krupna so za aromu i teksturu.

18. 01. 2026. u 21:00

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!

RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!