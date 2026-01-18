PAPRIKA SA PRAZILUKOM I BELIM LUKOM: Mirisno jelo uz domaći hleb
„Ako volite jednostavna i domaća jela, danas pripremite pečenu papriku sa prženim prazilukom i belim lukom.“
Sastojci
- 5–6 pečenih paprika, oljuštenih i isečenih na trakice
- 1 praziluk
- 2–3 čena belog luka
- 3 kašike ulja
- so po ukusu
- biber
- malo sivog peršuna
- svež peršun po želji
Priprema
Isecite praziluk na tanke kolutove. Zagrejte ulje u tiganju i pržite praziluk na umerenoj vatri dok ne omekša i postane staklast. U praziluk dodajte paprike isečene na trakice. Promešajte i kratko pržite 3–4 minuta da se ukusi spoje. Na kraju dodajte sitno seckan beli luk, so, biber i sivi peršun. Promešajte i sklonite sa vatre da beli luk ne zagori. Pospite svežim peršunom i poslužite toplo. Poslužite uz domaći hleb – savršeno kao prilog ili samostalno jelo.
Prijatno!
