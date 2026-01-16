Ručak dana

KREMASTA PILETINA SA BELIM LUKOM: Piletina koja se pravi za 30 minuta

Milena Tomasevic

16. 01. 2026. u 09:00

Kada poželite jelo koje je istovremeno zasitno, kremasto i jednostavno za pripremu, piletina sa belim lukom je pravi izbor. Sa malo ugljenih hidrata i puno ukusa, idealna je za porodični ručak ili toplu večeru.

FOTO: Novosti

Sastojci (za 4 osobe):

  • 2 šolje kuvane piletine, iseckane
  • 1 šolja svežeg sira
  • 1 šolja rendanog mocarela sira
  • ½ šolje krem sira, omekšalog
  • 4 čena belog luka, mlevena
  • 1 šolja spanaća (svežeg ili zamrznutog)
  • 1 kašičica italijanskog začina
  • so i biber po ukusu
  • ½ šolje rendanog parmezana

Priprema


Zagrejte rernu na 190°C i lagano podmažite posudu za pečenje. U većoj činiji pomešajte piletinu, sveži sir, mocarelu, krem sir, beli luk, spanać, italijanski začin, so i biber dok ne dobijete ujednačenu smesu. Smesu ravnomerno rasporedite u pripremljenu posudu i po vrhu pospite rendani parmezan. Pecite 25–30 minuta, dok jelo ne postane zlatno i blago zapečeno. Ostavite nekoliko minuta da se prohladi pre serviranja.

Uživajte!

