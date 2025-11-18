Ručak dana

RECEPT KOJI JE ODUŠEVIO DOMAĆICE ŠIROM BALKANA: Ovo jelo je jednostavno, a rezultat pravi mali praznik za nepce

V.N.

18. 11. 2025. u 19:41

POSTOJE bezbrojne kombinacije u kojima se mlinci pripremaju, ali recept sa piletinom, pečurkama i bogatim kremastim sosem gotovo uvek oduševi.

РЕЦЕПТ КОЈИ ЈЕ ОДУШЕВИО ДОМАЋИЦЕ ШИРОМ БАЛКАНА: Ово јело је једноставно, а резултат прави мали празник за непце

Youtube PrintScreen/CooKing

Mlinci su jedno od onih jela koja vekovima prate našu kuhinju i koja gotovo svako smatra pravim domaćim užitkom. Neki ih porede sa lazanjama, ali ljubitelji domaće hrane često tvrde da im italijanska verzija ne može parirati.

Ovo jelo je jednostavno, a rezultat pravi mali praznik za nepce.

Potrebno:

1 pakovanje mlinaca (oko 250 g)

400 g pečuraka

2 komada pilećeg filea

1 kocka za supu

300 ml pavlake za kuvanje

300–500 g kačkavalja (u zavisnosti koliko želite da bude sirno)

so, biber i omiljeni začini

 

Kako se priprema:

Pileće belo meso isecite na sitnije komade, posolite, pobiberite i propržite dok lepo ne porumeni. Pečurke operite, isečete na trake i dodajte direktno u isti tiganj da se zajedno dinstaju.

U dublju posudu sipajte toplu vodu i u njoj nakvasite mlince na nekoliko minuta, tek toliko da omekšaju.

Kada izvadite piletinu i pečurke, u tiganj dodajte pavlaku za kuvanje, pokupiće sav ukus koji je ostao nakon prženja i pretvoriti se u savršen sos.

Zatim u vatrostalnu posudu slažite slojeve: malo sosa, zatim mlinci, pa meso i pečurke. Ponavljajte dok ne potrošite sastojke, a na vrhu završite sosom.

Pecite oko 20 minuta u rerni zagrejanoj na 200 stepeni. Pred sam kraj pospite obilno kačkavaljem i vratite kratko da se rastopi i lepo zapeče.

(Informer)

